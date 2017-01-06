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Не может быть: мы снова начнем любить Америку?

10:0006.01.2017
(обновлено: 10:01 06.01.2017)
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Люди наблюдают за подведением итогов голосования на выборах президента США в Нью-Йорке
© AFP 2016/ Eduardo Munoz Alvarez
 

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Трамп отменит последние санкции против России, считает Клинцевич
Странный предстоит год, год психологической ломки. Всего два месяца назад мы узнали, что в США есть не только истерично-лживые пропагандисты и оболваненные ими хомяки из больших городов. Еще там, оказывается, есть нормальные люди, более того — их много, они собрались с силами и избрали президента — еще неизвестно, хорошего ли, но по крайней мере, понятного, похожего на человека.

Мы еще не осознали масштаб этого открытия. И не задумались, что нам теперь делать, как относиться к Америке: полюбить ее?

И она заплакала

Вот какая история случилась в декабре: демократическая газета The New York Times опубликовала слезное письмо австралийской женщины по имени Лайза Прайор. Она жалуется, что после победы Дональда Трампа плачет в ванной, плачет в машине и т.д., плачет оттого, что "обычаи либеральной западной демократии вышвыриваются Трампом с каждым его назначением, с каждым его импульсивным выступлением".

Лайза обращается к американцам: что же вы делаете, США дали нам "поэзию демократии, которая была великолепна и вдохновляла", а сейчас Америка — это упадок, от дорог и аэропортов до общества, разваливающегося на куски.

И тут еще Трамп. Но Лайза пока не готова сказать Америке "до свидания", хотя страна и избрала президентом что-то не то.

© AP Photo/ Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и сыном Барроном перед выступлением в Нью-Йорке. 9 ноября 2016

А пониже этого крика души — призыв редакции: если вы живете не в США, то скажите, как избрание Трампа изменило — если изменило — ваше представление об Америке.

Ну, хороший вопрос заслуживает хорошего ответа, и почему бы это и не сделать, хотя не обязательно в New York Times. Тем более что на тот момент, когда я этот материал в газете читал, там отзывались на призыв редакции никоим образом не иностранцы, а именно американцы. От всхлипывающего "мы не избирали Трампа, мы избирали Клинтон" до издевательского "да если бы вы мне заранее сказали, что будете плакать в ванной и машине там у себя в Австралии, то я в жизни бы не пошел голосовать за Трампа".

Но то Америка. А здесь Россия, вдруг обнаружившая, что около половины американцев — относительно нормальные люди. Это шок. Куда нам теперь двигаться в нашем отношении к США (оставим пока в стороне Европу и прочий Запад, вроде той же Австралии)? Обратно в 60-е?

Президент США Барак Обама во Флориде. 6 декабря 2016 год
© REUTERS/ Kevin Lamarque
Эксперт: главная цель действий Обамы – создать Трампу больше трудностей
Тогда была… не то чтобы любовь. Но нараставшие зависть, восхищение, комплекс неполноценности. Постаралась советская пропаганда, на которую советские люди среагировали с точностью до наоборот. Чем больше она пыталась убедить, что перед нами гибнущее, раздираемое противоречиями общество (и т.д., и т.п.), тем больше советские люди задумывались и делали свои выводы.

Ну, то есть для кого-то светом в окошке была все-таки Европа. А для кого-то США. В общем, что-то такое сияющее по ту сторону железного занавеса, куда без соответствующей характеристики не выпускали: ведь посмотришь — и не вернешься. И длился, нарастал этот завистливый восторг примерно до конца 80-х, когда занавес начал рушиться, россияне поехали "туда", посмотреть или устроиться на работу. Посмотрели. И волна пошла в обратную сторону.

Ты объясни, Карл

Трудно сказать, когда перелом настроений стал необратимым, в количественном смысле (подавляющая часть населения) или качественном (больше никаких иллюзий). Наверное, то был 1999 год и американские бомбежки Югославии, после которых у прозападных сил и партий в России уже не оставалось шанса победить на каких-либо выборах. Сегодня у них нет шанса даже просто пройти в парламент.

© AP Photo/ Darko Vojinovic
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999

А дальше все пошло по нарастающей: война и вранье, опять война и вранье. Вплоть до ушедшего 2016 года, когда Америка доигралась — сплотила в ненависти к себе фактически всю страну. Нет, уже не в ненависти, хуже (для нее).

В тяжелом недоумении — что это за бред они несут, не моргая. В презрении (лжецов всегда презирают). Да уже и в жалости.

Американцы и их европейские клоны стали для нас чем-то вроде инопланетных насекомых, опасных — но не смертельно, а раз так, то зачем разбираться, что означает дрожь их усиков на затылке? Обойдемся без них.

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
"Я решаю проблемы". При Трампе Брюсселю придется отвыкать верить в чудеса
И тут появился Дональд Трамп, и все завертелось. Оказалось, что мы полностью потеряли контакт не со всей Америкой (и Западом), а только примерно с половиной. Как быть? Как их теперь ненавидеть (или презирать)? Это проблема. Человек — создание инерционное, мышление его перестраивается очень медленно. Иногда целые поколения так и уходят, верные образу мысли прежней эпохи. Меняться — мучительно.

Мне проще. Этажом ниже живет мой американский друг Карл Хатчинсон. Сбежал из Америки (от бывшей жены — феминистки, разорившей его при разводе), сдружился с китаянкой, очень красивой. Мы с ним иногда пьем, скажем условно, чай. И сейчас у нас обоих праздник.

Потому что Карл — классический республиканец, родом из штата Нью-Мексико (это как бы второй Техас). А американский Юг — это такие двухметровые люди, ведущие себя как джентльмены, и они нормальны во многих отношениях, кроме акцента. Конечно, он впервые за долгие годы пришел в посольство и голосовал за Трампа, не веря, что из этого что-то выйдет… В общем, я давно знал, что есть другая Америка. С ней бывает трудно, но хотя бы общий язык существует. Это — люди.

И вот сейчас мы сидим с Карлом и выясняем отношения: Дмитрий, ты думаешь, вам с Трампом будет легко? А это еще неизвестно, вы там с ним играйте лучше по-честному и в открытую. Карл, а ты знаешь, что перестройки и обновления бывают довольно опасной штукой? Но теперь у вас хотя бы есть шанс. Дмитрий, а ты хочешь, чтобы Америка снова стала великой?

© AFP 2016/ Don Emmert
Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. 16 декабря 2016 года

И тут я задумываюсь. Великой — это как? Ты объясни, Карл. Вот когда вы разрабатывали план "Дропшот" (ядерной бомбардировки советских городов сразу после Второй мировой) — это оно или нет? Или это как в 1920-е годы, когда был сплошной джаз и никаких проблем с СССР. Или в прошлом искать нечего, надо придумать какое-то совсем новое будущее.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Пушков назвал санкции США "отравленным подарком" Трампу
А ведь теперь придется — придумывать будущее. Не замечать Америку при младшем Буше и Обаме было хорошо. Обнаруживать, что мы проживем и без нее — очень комфортно. Сейчас все сложнее. Четверть века ненавидели их по нарастающей, до презрения и игнорирования, и вот вам новая эпоха.

Возвращаясь же к запросу The New York Times — рассказать, как изменилось мое отношение к США после пришествия Трампа — тут все просто. Америка внезапно доказала, что ее можно уважать, если не всю, то половину таковой.

И даже ей немножко сочувствовать. И — да, осторожно желать успеха. Европе еще только предстоит заслужить от нас такое же отношение, хотя шансы и у нее есть.

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31 пользователь оставили 51 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Ирина Горскова
    Не знаю пропустят или нет (почему-то очень кому-то не нравится, что я смею в чем-то не соглашаться с авторами этой рубрики), но попытаюсь.
    Начну с того, что советские люди все испытывали "комплекс неполноценности" и "зависть" к американцам. Вероятно это те, кто жил в Москве и у кого были "Папочки-Мамочки". Основное население встретило все с интересом, с тем что можно было приобрести "заграничное", т.е. экзотика. Напомню, что Голливуд и музыка в СССР проникала и даже очень.
    Теперь по современному. Вот что-то мне подсказывает, не думали россияне обо всей Америке, как о тупых, зомбированных. Даже глядя на представителя их прессы Наклза. Люди НЕ "элита", они прагматики и реалисты. А вот слушать с каким восторгом некий директор "чего-то там" орет с восторгом "Трамп, это наше все", скорее вызывает презрение к такому директору. И сожаление о том, что такие "умники" около властных структур России.
    12:55
    06.01.2017
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  • Rog Guka
    Вот чего я и боюсь, что наша "элита", мечтает снова полюбить америку. Наши дельцы просто не поняли, что это в России они дельцы, а на международной арене- лохи.
    10:44
    06.01.2017
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Показать старые комментарии (31)
  • Андрей Факеев
    Всё хорошо, но автор ничего не знает о США кроме того, что его сосед американец. Нью Мексико - абсолютно либеральный штат! И сравнивать его с Техасом никак нельзя. Вот Аризона - это совсем другое дело. Даже Техас отдыхает в плане консерватизма. Здесь закон и порядок. Шериф Джо Арпайо давно бы поставил стену на границе с Мексикой, но Обама всё не позволял.
    20:17
    06.01.2017
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  • lazyturtle в ответ пользователю Anatoly Nikolaev(показатьскрыть)
    Anatoly Nikolaev,
    заминусовал. Не вижу смысла объяснять простые вещи. Скажу лишь, что я был во многих странах и люди, которые любят свою страну, есть везде. И следует иметь дело только с такими людьми, поскольку они надежны. Уважающий себя немец, итальянец, грек, испанец не будет даже обсуждать эту тему. Напротив, если человек не имеет представления о любви ко своей стране, на него нельзя полагаться и за деньги.
    21:21
    06.01.2017
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  • Ирина Горскова в ответ пользователю Anatoly Nikolaev(показатьскрыть)
    Anatoly Nikolaev, вот в чем я с Вами не соглашусь, это с рассуждениями "выгодно любить страну и не выгодно любить страну". Во первых Родина и страна, это все-таки разные понятия. (Я высказываю только свое мнение. То как я ощущаю себя в мире). Родину любить, это :родители, дети, город, в котором живешь, своими руками построенный дом... К сожалению с переворотом в 90-е эти чувства уничтожались почти 20 лет. А драться иногда приходится и даже нужно, если надо защитить своих близких, или просто прохожего, которого незаслуженно обижают. У нас же (впрочем как и везде) снимают на видео, вместо того чтобы помочь.
    А в том что орут на наших шоу, то да: там много очень неумных или просто злобных, или некомпетентных.... Но ведь это шоу. Правда жаль, что многие из этих орущих находятся около власти и имеют там влияние.
    21:31
    06.01.2017
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  • evt68
    Возможно и начнем любить, только уже не как в 90-е.
    21:48
    06.01.2017
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  • taps
    доверие надо заслужить. в случае с пиндосами - вернуть.
    не факт что получится.
    о какой "любви" там речь может идти? куда делись те бравые парни которые югославию ту же бомбили? ирак? ливию? йемен? афган? сирию?
    те умники которые свергали правительства суверенных стран и убивали законных президентов?
    вымерли все? на луну улетели? они все на месте, при чинах орденах и регалиях.
    так что про любовь - вам на другой ресурс...
    21:58
    06.01.2017
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  • taps в ответ пользователю Mike Fauley(показатьскрыть)
    Mike Fauley, перекос в западную сторону? старая элита?
    это когда пиндосов посылают разными незамысловатыми путями? вы похоже сами этого перекоса хотите.
    или предлагаете лаврова поменять? коношенкова?
    толстовато...
    22:03
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Геннадий Костыря
    Не знаю про половину "нормальных" американцев, но их же опрос несколько месяцев назад показал, что более 60% жителей поддержали бы незамедлительную ядерную бомбардировку России. Трампа, по-моему, выбрали вопреки всем правилам, устав от засилья Бушей и Клинтонов. Народ устал от всего. Даже от пропаганды и наглой лжи.
    22:23
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Геннадий Костыря в ответ пользователю Ирина Горскова(показатьскрыть)
    Ирина Горскова, Поддержу Вас отчасти. Мой отец при совке объездил (проплавал) полмира. Много рассказывал и про Испанию, Кубу, Францию, Германию, Финляндию, пиндостан, Южную Корею, Мавританию и про многие другие страны. Но основной мыслью всегда была одна. Там все по другому, но счастья там нет. Бабло заработать очень тяжело. Пахать нужно как негру. И не факт, что заработаешь. Интерес к Союзу у иностранцев был большой. Но страх еще больше. Поэтому я никогда не питал иллюзий про забугор. У меня есть добрые знакомые, свалившие в 90-х за кордон. У кого как. Что-то получилось, что-то нет. Об одном сожалеют все. Дружить за бугром семьями как-то не принято. Каждый сам за себя. Муж отдельно живет своей жизнью, жена должна жить своей. Как один приятель рассказывал. Дружил с американкой. Пришел домой вечером с работы, попросил приготовить пожрать. Та ему в ответ - у тебя что, рук, ног нет ? Или ты болен ? Иди сам себе вари. Если болен - вали в больницу.
    22:38
    06.01.2017
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  • СУ-35 в ответ пользователю nyevskyy(показатьскрыть)
    nyevskyy, ))) янки только о России говорят. Боятся и ненавидят, ресурсы и земли наши хотят, но зуб не неймет. Очнись, Россия жива, сильна и богата. ))) разберется он, об паритет пупок развяжется.
    23:02
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • kempay в ответ пользователю Anatoly Nikolaev(показатьскрыть)
    Anatoly Nikolaev, неправда! Есть любовь к стране, которую называешь своей Родиной. И эта любовь выше всех остальных земных привязанностей. Из любви к Родине патриоты отдавали и готовы отдавать свои жизни не задумываясь, если ей будут угрожать враги.
    23:02
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Rog Guka в ответ пользователю Anatoly Nikolaev(показатьскрыть)
    Anatoly Nikolaev, Вы как то в прямом смысле воспринимаете - "любовь к америке". Я же на эту проблему, смотрю так, воровать проще в России, а вот прокутить наворованное проще на западе. Сейчас проблема для госслужащих как то усложнилась. Но и здесь найдено куча лазеек. Поэтому, формула- воровать в России, кутить на западе, создав еще и запасной аэродром, важный фактор, как для запада, так и для наших элит... Деньги и сырье все плавно перетекает на запад, а у нас и налоги не задерживаются... Так, что санкции для нас - это добро. А еще бы запад нам бы вывесил железный занавес, я бы был доволен.
    23:09
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • nyevskyy в ответ пользователю СУ-35(показатьскрыть)
    СУ-35, а я верю в нокаутирующий Россию хук справедливого Трампа как слева, так и справа. Ждём 20 января. Надеюсь он не будет откладывать это мудрое решение в долгий ящик и оправдает надежды всех демократических сил планеты. Пришёл, увидел, победил!
    23:42
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Rayka T в ответ пользователю Андрей Факеев(показатьскрыть)
    Андрей Факеев, зато шериф Арпайо долго расследовал и наконец доказал что акт рождения Барак Обама, он тот же Барри Соеторо как он официально назывался до возрасти 15 лет, фальшивый.
    00:04
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Rayka T в ответ пользователю Ирина Горскова(показатьскрыть)
    Ирина Горскова, Комплекс неполноценности и комплекс превосходства в их разнообразном проявлениях всегда ведут рано или поздно к краху. Самый плохой случай когда они совмещаются и то одно то второе берет верх, или одно по отношению к одним, второе по отношению к другим людям, вещам, идеям и т.д.
    00:09
    07.01.2017
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  • Sergei Gaidadin
    У Америки должок перед нами и многими другими народами. Так вот, пусть сначала старые грехи замолят коллективно или по одиночке, мне все равно как. А потом уже за новые дела поговорим. Дружба , любовь между народами - это ахинея, придуманная советсткой властью. Амерам не требуется моя любовь, а мне - их. Mind your own business, как говорится.
    00:43
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • lazyturtle в ответ пользователю galaction.tereshin(показатьскрыть)
    galaction.tereshin,
    США основаны на светских принципах, христианство никогда не было для них основополагающим. Бог у них был один - кольт.
    Для примера, показательные казни христиан палачами халифата не вызвали у христианских общин США никакого сочувствия, лишь полное безразличие. Это говорит о том, что для американской политики фактор конфессиональной принадлежности почти не имеет значения.
    01:10
    07.01.2017
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  • lazyturtle в ответ пользователю taps(показатьскрыть)
    taps,
    поставил плюс. Так разбомбили китайское посольство в Белграде в 1999 году и сказали, что ошибочка вышла по чистой случайности. И американцы не нашли тот хвост, который вилял собакой.
    01:22
    07.01.2017
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  • lazyturtle в ответ пользователю Rog Guka(показатьскрыть)
    Rog Guka,
    казалось бы, пример господина Мутко поучителен. А вот Набиуллина есть такое же мутко, только у нее банки другие, не стеклянные.
    01:35
    07.01.2017
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  • Зайтс Зет в ответ пользователю Anatoly Nikolaev(показатьскрыть)
    Anatoly Nikolaev, ваш псевдо-пагматический подход это не более, чем трансляция довольно банальных либерально-глобалистских идей, достаточно далёких от реальности.

    Реальность заключается в том, что нынешний мир - это множество "политических конструкций, основанных на идентичности"(Панкадж Мишра, см. ria.ru/analytics/20161101/1480427274.html). Самоидентификация человека - это дело личное, но далеко не независимое. Взрослый человек, переехавший на ПМЖ хоть в Европу, хоть в США, будет идентифицировать себя со страной проживания преимущественно формально, в том или ином варианте. А вот самоидентификация будет указывать во вполне определённом направлении. Так что, любовь к Родине - это не пустой звук. Впрочем, как и ненависть, что никак не отменяет самоидентификации. Корни у этого явления глубокие, просто так не выдерешь. Пропаганда в этом вопросе - дело десятое.

    Другой вопрос, почему люди уезжают из своей страны? Реальных причин много, но преимущественно они относятся к конкретным возможностям самореализации (о чисто "колбасных" причинах речь не идёт, это отдельная грустная история).

    Все эти ваши ссылки на ограничения интернетов и свобод, поиск мест где "удобней и спокойней" не имеют ничего общего с реальностью. Переезд на ПМЖ в другую страну - это всегда потеря свобод, не компенсируемая удобством, спокойствием и т.п. Самореализация может как-то восполнить эти потери, но это из серии "бабушка надвое сказала". А вот если на ПМЖ в другой стране у Вас останется только свобода чистить унитазы, тогда вообще жвах. И кстати, средний класс России давно в курсе этой темы, многие пощупали её живьём.

    И ещё немного о свободе ближе к контексту статьи.
    Свобода - это далеко не либерально-демократический жупел, доставший всех и вся. Свобода - это внутреннее состояние человека, зависящее от многих причин, но связанное с желаниями самого человека.

    Свобода работать себе в удовольствие и одновременно на благо других всегда ценилось разумным большинством. И честно говоря, совершенно без разницы где живут люди, ценящие такую свободу, в Америке или России. Такие люди уважают себя и уважают других себе подобных. Остальное не слишком принципиально.

    Ну а автору статьи спасибо. Малость на троллинг смахивает, но всё по-делу.
    01:36
    07.01.2017
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  • Зайтс Зет в ответ пользователю Anatoly Nikolaev(показатьскрыть)
    Anatoly Nikolaev, не больно-то много Вы в своей жизни видели.
    Поверьте, люди везде одинаковы. Просто формы проявления человеческой сути могут отличаться. По тем или иным причинам.

    А могут и не отличаться. Если Вам где-нить в благородных европах морду в баре набьют, надеюсь вспомните.
    01:44
    07.01.2017
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Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.