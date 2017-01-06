Не может быть: мы снова начнем любить Америку?

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Мы еще не осознали масштаб этого открытия. И не задумались, что нам теперь делать, как относиться к Америке: полюбить ее?
И она заплакала
Вот какая история случилась в декабре: демократическая газета The New York Times опубликовала слезное письмо австралийской женщины по имени Лайза Прайор. Она жалуется, что после победы Дональда Трампа плачет в ванной, плачет в машине и т.д., плачет оттого, что "обычаи либеральной западной демократии вышвыриваются Трампом с каждым его назначением, с каждым его импульсивным выступлением".
Лайза обращается к американцам: что же вы делаете, США дали нам "поэзию демократии, которая была великолепна и вдохновляла", а сейчас Америка — это упадок, от дорог и аэропортов до общества, разваливающегося на куски.
И тут еще Трамп. Но Лайза пока не готова сказать Америке "до свидания", хотя страна и избрала президентом что-то не то.
А пониже этого крика души — призыв редакции: если вы живете не в США, то скажите, как избрание Трампа изменило — если изменило — ваше представление об Америке.
Ну, хороший вопрос заслуживает хорошего ответа, и почему бы это и не сделать, хотя не обязательно в New York Times. Тем более что на тот момент, когда я этот материал в газете читал, там отзывались на призыв редакции никоим образом не иностранцы, а именно американцы. От всхлипывающего "мы не избирали Трампа, мы избирали Клинтон" до издевательского "да если бы вы мне заранее сказали, что будете плакать в ванной и машине там у себя в Австралии, то я в жизни бы не пошел голосовать за Трампа".
Но то Америка. А здесь Россия, вдруг обнаружившая, что около половины американцев — относительно нормальные люди. Это шок. Куда нам теперь двигаться в нашем отношении к США (оставим пока в стороне Европу и прочий Запад, вроде той же Австралии)? Обратно в 60-е?
Ну, то есть для кого-то светом в окошке была все-таки Европа. А для кого-то США. В общем, что-то такое сияющее по ту сторону железного занавеса, куда без соответствующей характеристики не выпускали: ведь посмотришь — и не вернешься. И длился, нарастал этот завистливый восторг примерно до конца 80-х, когда занавес начал рушиться, россияне поехали "туда", посмотреть или устроиться на работу. Посмотрели. И волна пошла в обратную сторону.
Ты объясни, Карл
Трудно сказать, когда перелом настроений стал необратимым, в количественном смысле (подавляющая часть населения) или качественном (больше никаких иллюзий). Наверное, то был 1999 год и американские бомбежки Югославии, после которых у прозападных сил и партий в России уже не оставалось шанса победить на каких-либо выборах. Сегодня у них нет шанса даже просто пройти в парламент.
А дальше все пошло по нарастающей: война и вранье, опять война и вранье. Вплоть до ушедшего 2016 года, когда Америка доигралась — сплотила в ненависти к себе фактически всю страну. Нет, уже не в ненависти, хуже (для нее).
В тяжелом недоумении — что это за бред они несут, не моргая. В презрении (лжецов всегда презирают). Да уже и в жалости.
Американцы и их европейские клоны стали для нас чем-то вроде инопланетных насекомых, опасных — но не смертельно, а раз так, то зачем разбираться, что означает дрожь их усиков на затылке? Обойдемся без них.
Мне проще. Этажом ниже живет мой американский друг Карл Хатчинсон. Сбежал из Америки (от бывшей жены — феминистки, разорившей его при разводе), сдружился с китаянкой, очень красивой. Мы с ним иногда пьем, скажем условно, чай. И сейчас у нас обоих праздник.
Потому что Карл — классический республиканец, родом из штата Нью-Мексико (это как бы второй Техас). А американский Юг — это такие двухметровые люди, ведущие себя как джентльмены, и они нормальны во многих отношениях, кроме акцента. Конечно, он впервые за долгие годы пришел в посольство и голосовал за Трампа, не веря, что из этого что-то выйдет… В общем, я давно знал, что есть другая Америка. С ней бывает трудно, но хотя бы общий язык существует. Это — люди.
И вот сейчас мы сидим с Карлом и выясняем отношения: Дмитрий, ты думаешь, вам с Трампом будет легко? А это еще неизвестно, вы там с ним играйте лучше по-честному и в открытую. Карл, а ты знаешь, что перестройки и обновления бывают довольно опасной штукой? Но теперь у вас хотя бы есть шанс. Дмитрий, а ты хочешь, чтобы Америка снова стала великой?
И тут я задумываюсь. Великой — это как? Ты объясни, Карл. Вот когда вы разрабатывали план "Дропшот" (ядерной бомбардировки советских городов сразу после Второй мировой) — это оно или нет? Или это как в 1920-е годы, когда был сплошной джаз и никаких проблем с СССР. Или в прошлом искать нечего, надо придумать какое-то совсем новое будущее.
Возвращаясь же к запросу The New York Times — рассказать, как изменилось мое отношение к США после пришествия Трампа — тут все просто. Америка внезапно доказала, что ее можно уважать, если не всю, то половину таковой.
И даже ей немножко сочувствовать. И — да, осторожно желать успеха. Европе еще только предстоит заслужить от нас такое же отношение, хотя шансы и у нее есть.