Пулково откроет более 30 новых авиарейсов

МОСКВА, 15 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Росавиация выдала российским компаниям более 30 новых допусков на полеты из аэропорта Пулково, сообщает "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", наибольшее количество допусков на полеты из аэропорта Пулково получили авиакомпании, осуществляющие перевозку пассажиров в КНР.

"Северный ветер" получил право летать два раза в неделю в Нинбо, Фучжоу, Ханчжоу, Чжэнчжоу и Шицзячжуань. 10 рейсов в Китай с частотой полетов от трех до пяти раз в неделю получила "ИрАэро". Кроме этого, "ИрАэро" может нарастить количество рейсов в Санью (с двух до шести раз в неделю), Хайкоу (с двух до восьми раз в неделю) и Шанхай (с одного до четырех раз в неделю). 12 направлений в Китай с частотой два раза в неделю может открыть Azur Air. Полеты в еще один город Китая — Хэфэй — может начать iFly.