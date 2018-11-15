Пулково откроет более 30 новых авиарейсов

МОСКВА, 15 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Росавиация выдала российским компаниям более 30 новых допусков на полеты из аэропорта Пулково, сообщает "Коммерсантъ".
"Северный ветер" получил право летать два раза в неделю в Нинбо, Фучжоу, Ханчжоу, Чжэнчжоу и Шицзячжуань. 10 рейсов в Китай с частотой полетов от трех до пяти раз в неделю получила "ИрАэро". Кроме этого, "ИрАэро" может нарастить количество рейсов в Санью (с двух до шести раз в неделю), Хайкоу (с двух до восьми раз в неделю) и Шанхай (с одного до четырех раз в неделю). 12 направлений в Китай с частотой два раза в неделю может открыть Azur Air. Полеты в еще один город Китая — Хэфэй — может начать iFly.