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Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России - РИА Новости, 06.08.2026
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05:30 06.08.2026
Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России

РИА Новости: геймдизайнеры стали лидерами по медианным зарплатам в России

© Shutterstock/FOTODOM / Pheelings mediaДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Pheelings media
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала года наибольший рост медианных зарплат зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%).
  • В пятерку лидеров по темпам роста зарплат также вошли кладовщики и приемщики товаров, слесари и сантехники.
  • Самые высокие медианные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков, геологов, машинистов, монтажников и техников-электриков.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Самый заметный рост медианных зарплат с начала года зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%), следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Сильнее всего с начала года зарплатные предложения выросли в вакансиях для геймдизайнеров: плюс 32% до 115 тысяч рублей. На втором месте - операторы колл-центров, им стали предлагать на 28% больше (63,8 тысячи рублей), на третьем месте по динамике дохода оказались машинисты, рост зарплат в вакансиях на 26% (185,5 тысяч рублей)", - говорится в исследовании.
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Уточняется, что в пятерку лидеров по темпам роста с начала года также вошли кладовщики и приемщики товаров, где медианная зарплата достигла 95,1 тысячи рублей, а также слесари и сантехники - 98,6 тысячи рублей.
Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2025 года самые высокие медианные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков - 213,6 тысячи рублей, геологов - 206,7 тысячи рублей, машинистов - 185,5 тысячи рублей, монтажников - 169,8 тысячи рублей и техников-электриков - 123,6 тысячи рублей.
Согласно данным исследования, работодатели продолжают повышать зарплаты преимущественно сотрудникам на полной занятости. При этом самые высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются у вахтовиков. Летом 2026 года их предлагаемая медианная зарплата достигла 170 тысяч рублей.
В рамках исследования на рынке труда России было проанализировано почти 5 миллионов вакансий за первое полугодие этого года.
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