Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала года наибольший рост медианных зарплат зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%).

В пятерку лидеров по темпам роста зарплат также вошли кладовщики и приемщики товаров, слесари и сантехники.

Самые высокие медианные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков, геологов, машинистов, монтажников и техников-электриков.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Самый заметный рост медианных зарплат с начала года зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%), следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Сильнее всего с начала года зарплатные предложения выросли в вакансиях для геймдизайнеров: плюс 32% до 115 тысяч рублей. На втором месте - операторы колл-центров, им стали предлагать на 28% больше (63,8 тысячи рублей), на третьем месте по динамике дохода оказались машинисты, рост зарплат в вакансиях на 26% (185,5 тысяч рублей)", - говорится в исследовании.

Уточняется, что в пятерку лидеров по темпам роста с начала года также вошли кладовщики и приемщики товаров, где медианная зарплата достигла 95,1 тысячи рублей, а также слесари и сантехники - 98,6 тысячи рублей.

Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2025 года самые высокие медианные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков - 213,6 тысячи рублей, геологов - 206,7 тысячи рублей, машинистов - 185,5 тысячи рублей, монтажников - 169,8 тысячи рублей и техников-электриков - 123,6 тысячи рублей.

Согласно данным исследования, работодатели продолжают повышать зарплаты преимущественно сотрудникам на полной занятости. При этом самые высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются у вахтовиков. Летом 2026 года их предлагаемая медианная зарплата достигла 170 тысяч рублей.