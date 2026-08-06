Туристы у Двореца Тадж-Махал в городе Агра. Архивное фото

Туристы у Двореца Тадж-Махал в городе Агра

Банки назвали популярные у россиян способы оплаты за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ Наиболее популярными способами оплаты за границей у россиян являются российские платежные сервисы, включая QR-код, и карты российских банков.

Россияне активно тестируют оплату по национальным QR-кодам в популярных среди туристов странах, таких как Вьетнам, Турция, Киргизия и Китай.

Перед путешествиями россияне в среднем снимают около 100 тысяч рублей, что эквивалентно 1200–1300 долларам.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне в путешествиях за границу чаще всего расплачиваются наличной валютой и картами зарубежных банков, однако растет и доля оплаты QR-кодами, рассказали РИА Новости представители кредитных организаций.

"Наиболее популярными способами оплаты за границей у россиян являются российские платежные сервисы, включая QR-код — их используют 34% респондентов, — и карты российских банков - 25%", — рассказали в ВТБ.

Остальные перед поездкой обменивают наличные на национальную валюту страны, устанавливают иностранные платежные сервисы или оформляют карту зарубежного банка.

В " МТС банке" основным способом оплаты называют наличные, а следом по популярности идут карты зарубежных банков.

"Активно россияне тестируют оплату по национальным QR, тем более что этот способ работает в популярных среди туристов странах. Чаще всего по QR россияне платят во Вьетнаме , Турции, Киргизии и Китае", — добавили там.

В Сбербанке россиянам, отправляющимся за границу, советуют брать наличную валюту.

"Для поездок в страны СНГ россияне могут рассматривать наличные рубли, тогда как перед путешествием в более дальнее зарубежье целесообразно заранее приобрести наличную валюту", — отметили в банке.

Согласно данным Т-Банка, россияне перед путешествиями в среднем снимают около 100 тысяч рублей, что в эквиваленте приравнивается к 1200-1300 долларам.