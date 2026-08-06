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Банки назвали популярные у россиян способы оплаты за границей - РИА Новости, 06.08.2026
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00:36 06.08.2026 (обновлено: 06:11 06.08.2026)
Банки назвали популярные у россиян способы оплаты за границей

РИА Новости: россияне за границей чаще всего расплачиваются наличкой и картами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТуристы у Двореца Тадж-Махал в городе Агра
Туристы у Двореца Тадж-Махал в городе Агра - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Туристы у Двореца Тадж-Махал в городе Агра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее популярными способами оплаты за границей у россиян являются российские платежные сервисы, включая QR-код, и карты российских банков.
  • Россияне активно тестируют оплату по национальным QR-кодам в популярных среди туристов странах, таких как Вьетнам, Турция, Киргизия и Китай.
  • Перед путешествиями россияне в среднем снимают около 100 тысяч рублей, что эквивалентно 1200–1300 долларам.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне в путешествиях за границу чаще всего расплачиваются наличной валютой и картами зарубежных банков, однако растет и доля оплаты QR-кодами, рассказали РИА Новости представители кредитных организаций.
"Наиболее популярными способами оплаты за границей у россиян являются российские платежные сервисы, включая QR-код — их используют 34% респондентов, — и карты российских банков - 25%", — рассказали в ВТБ.
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Остальные перед поездкой обменивают наличные на национальную валюту страны, устанавливают иностранные платежные сервисы или оформляют карту зарубежного банка.
В "МТС банке" основным способом оплаты называют наличные, а следом по популярности идут карты зарубежных банков.
"Активно россияне тестируют оплату по национальным QR, тем более что этот способ работает в популярных среди туристов странах. Чаще всего по QR россияне платят во Вьетнаме, Турции, Киргизии и Китае", — добавили там.
В Сбербанке россиянам, отправляющимся за границу, советуют брать наличную валюту.
"Для поездок в страны СНГ россияне могут рассматривать наличные рубли, тогда как перед путешествием в более дальнее зарубежье целесообразно заранее приобрести наличную валюту", — отметили в банке.
Согласно данным Т-Банка, россияне перед путешествиями в среднем снимают около 100 тысяч рублей, что в эквиваленте приравнивается к 1200-1300 долларам.
Россиянам также доступны карты китайской платежной системы UnionPay и сервис оплаты по QR-коду для нее, напоминают в РСХБ.
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