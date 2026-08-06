В Харьковской области с начала августа уничтожили более 45 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты группировки «Север» уничтожили более 45 вражеских коптеров в Харьковской области с начала августа.
- Малые беспилотники ВСУ, задействованные в разведке и корректировке артиллерийских ударов, выявляются при мониторинге воздушного пространства.
- Ликвидация разведывательных БПЛА лишает противника возможности корректировать огонь.
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 45 вражеских коптеров в Харьковской области с начала месяца, сообщил РИА Новости начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.
"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 45 БПЛА коптерного типа противника в Харьковской области с начала августа", — сказал офицер.
Он отметил, что в ходе мониторинга воздушного пространства над линией боевого соприкосновения выявляются малые беспилотники ВСУ, задействованные в разведке и корректировке артиллерийских ударов. Данные о целях передаются операторам дронов-перехватчиков, которые уничтожают коптеры методом тарана или выводят их из строя, сбрасывая веревку либо сетку на сам дрон.
По мнению Карты, ликвидация разведывательных БПЛА лишает противника возможности корректировать огонь, благодаря чему штурмовые подразделения остаются незамеченными при расширении буферной зоны безопасности.