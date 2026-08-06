В Харьковской области с начала августа уничтожили более 45 дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 45 вражеских коптеров в Харьковской области с начала месяца, сообщил РИА Новости начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.