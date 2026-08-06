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ВСУ пытаются восстановить логистику между Харьковом и Сумами - РИА Новости, 06.08.2026
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ВСУ пытаются восстановить логистику между Харьковом и Сумами

РИА Новости: ВСУ отправляют солдат под Харьков и Сумы без обеспечения

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ перебросили подразделения 647-го отдельного зенитно-пулеметного батальона в приграничные лесные массивы Ахтырского района для восстановления логистических маршрутов между Харьковом и Сумами.
  • Подразделение ВСУ было отправлено без обеспечения и пытается через волонтеров приобрести боеприпасы для помповых ружей.
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. ВСУ хотят восстановить логистику между Харьковом и Сумами, но отправили туда на усиление зенитно-пулеметный батальон стрелков без обеспечения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пытаясь восстановить логистические маршруты, соединяющие Харьков и Сумы, командование ВСУ перебросило в приграничные лесные массивы Ахтырского района подразделения 647-го отдельного зенитно-пулеметного батальона", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, украинское командование хотело силами этого батальона оборудовать огневые позиции и сбивать российские БПЛА, контролирующие трассу через город Богодухов под Харьковом.
"Однако подразделение ВСУ было переброшено без обеспечения и сегодня пытается через волонтеров приобрести боеприпасы для помповых ружей", - отметил собеседник агентства.
В начале июня представитель российских силовых структур сообщил агентству, что удары дронов нарушили логистику ВСУ между Харьковом и Сумами.
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