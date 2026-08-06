ВСУ пытаются восстановить логистику между Харьковом и Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ перебросили подразделения 647-го отдельного зенитно-пулеметного батальона в приграничные лесные массивы Ахтырского района для восстановления логистических маршрутов между Харьковом и Сумами.

Подразделение ВСУ было отправлено без обеспечения и пытается через волонтеров приобрести боеприпасы для помповых ружей.

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. ВСУ хотят восстановить логистику между Харьковом и Сумами, но отправили туда на усиление зенитно-пулеметный батальон стрелков без обеспечения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Пытаясь восстановить логистические маршруты, соединяющие Харьков Сумы , командование ВСУ перебросило в приграничные лесные массивы Ахтырского района подразделения 647-го отдельного зенитно-пулеметного батальона", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинское командование хотело силами этого батальона оборудовать огневые позиции и сбивать российские БПЛА, контролирующие трассу через город Богодухов под Харьковом.

"Однако подразделение ВСУ было переброшено без обеспечения и сегодня пытается через волонтеров приобрести боеприпасы для помповых ружей", - отметил собеседник агентства.