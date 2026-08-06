МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Группы иностранных наемников ВСУ попали под авиаудар под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Несколько боевых групп зафиксированы в районах Приколотного и Верхнего Салтова. По скоплениям живой силы противника отработала (российская. — Прим. ред.) авиация", — рассказал собеседник агентства.

Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.