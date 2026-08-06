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Наемники ВСУ попали под авиаудар в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2026
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06:33 06.08.2026 (обновлено: 07:40 06.08.2026)
Наемники ВСУ попали под авиаудар в Харьковской области

РИА Новости: наемники ВСУ попали под авиаудар под Волчанском

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группы иностранных наемников ВСУ попали под авиаудар под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Группы иностранных наемников ВСУ попали под авиаудар под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Несколько боевых групп зафиксированы в районах Приколотного и Верхнего Салтова. По скоплениям живой силы противника отработала (российская. — Прим. ред.) авиация", — рассказал собеседник агентства.
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В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши, Колумбии и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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