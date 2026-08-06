Рейтинг@Mail.ru
ВС России за сутки уничтожили более десяти станций РЭБ под Харьковом - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 06.08.2026
ВС России за сутки уничтожили более десяти станций РЭБ под Харьковом

Бойцы "Севера" за сутки уничтожили более десяти станций РЭБ ВСУ под Харьковом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА 71-й гвардейской дивизии группировки «Север» за месяц ликвидировали более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области.
  • Расчеты БПЛА круглосуточно работают над созданием буферной зоны безопасности, ищут цели и уничтожают технику противника.
  • Подразделение продолжает прикрывать с неба штурмовиков, которые освобождают населенные пункты.
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" за месяц ликвидировали свыше десяти вражеских станций радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.
"Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области в течение июля", - рассказал командир.
По его словам, расчеты круглосуточно работают над созданием буферной зоны безопасности — ищут цели и прицельно уничтожают боевую и специальную технику противника.
Он отметил, что, несмотря на попытки врага сковать их деятельность, бойцы научились быстро находить средства РЭБ и ликвидировать их с минимальными затратами ресурсов. Благодаря этому подразделение продолжает прикрывать с неба штурмовиков, которые освобождают населенные пункты один за другим, подчеркнул Сват.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
Жители украинского села убили одного из группы пограничников
06:39
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала