Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА 71-й гвардейской дивизии группировки «Север» за месяц ликвидировали более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области.
- Расчеты БПЛА круглосуточно работают над созданием буферной зоны безопасности, ищут цели и уничтожают технику противника.
- Подразделение продолжает прикрывать с неба штурмовиков, которые освобождают населенные пункты.
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" за месяц ликвидировали свыше десяти вражеских станций радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.
"Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области в течение июля", - рассказал командир.
По его словам, расчеты круглосуточно работают над созданием буферной зоны безопасности — ищут цели и прицельно уничтожают боевую и специальную технику противника.
Он отметил, что, несмотря на попытки врага сковать их деятельность, бойцы научились быстро находить средства РЭБ и ликвидировать их с минимальными затратами ресурсов. Благодаря этому подразделение продолжает прикрывать с неба штурмовиков, которые освобождают населенные пункты один за другим, подчеркнул Сват.