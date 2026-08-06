ВС России за сутки уничтожили более десяти станций РЭБ под Харьковом

По его словам, расчеты круглосуточно работают над созданием буферной зоны безопасности — ищут цели и прицельно уничтожают боевую и специальную технику противника.

Он отметил, что, несмотря на попытки врага сковать их деятельность, бойцы научились быстро находить средства РЭБ и ликвидировать их с минимальными затратами ресурсов. Благодаря этому подразделение продолжает прикрывать с неба штурмовиков, которые освобождают населенные пункты один за другим, подчеркнул Сват.