МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Очередная штурмовая группа националистической бригады "Магура" уничтожена у освобожденного недавно села Могрица в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В минувший вторник силовые структуры сообщили РИА Новости, что ВС РФ разбили контратакующих на квадроциклах штурмовиков ВСУ из 47-ой и 21-ой бригад у Могрицы.