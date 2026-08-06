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ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.08.2026
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ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС России уничтожили группу ВСУ у села Могрица в Сумской областии

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У села Могрица в Сумской области уничтожена штурмовая группа националистической бригады «Магура».
  • Минобороны РФ сообщило об освобождении села Могрица 30 июля.
  • Группировка «Север» участвовала во взятии села Могрица.
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Очередная штурмовая группа националистической бригады "Магура" уничтожена у освобожденного недавно села Могрица в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Очередная боевая группа 47-й бригады ВСУ ("Магура" – ред.) пыталась провести контратаку в районе села Могрица. В результате комплексного огневого поражения все украинские националисты уничтожены", - рассказал собеседник агентства.
Минобороны сообщило об освобождении села Могрица 30 июля. Глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что это событие открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Во взятии населенного пункта участвовала группировка "Север", которая задействована в Сумской и Харьковской областях.
В минувший вторник силовые структуры сообщили РИА Новости, что ВС РФ разбили контратакующих на квадроциклах штурмовиков ВСУ из 47-ой и 21-ой бригад у Могрицы.
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