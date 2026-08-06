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ВС России увеличили дальность работы радиостанций - РИА Новости, 06.08.2026
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ВС России увеличили дальность работы радиостанций

ВС России увеличили дальность работы радиостанций в 10 раз

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты войск связи группировки войск «Север» увеличили дальность работы радиостанций в 10 раз в зоне проведения СВО.
  • Модернизация программного обеспечения средств связи повысила защищенность канала управления от воздействия станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ.
  • Применение наземных роботизированных комплексов снижает риски для личного состава и повышает эффективность боевых операций.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты войск связи группировки войск "Север" увеличили дальность работы радиостанций в 10 раз в зоне проведения СВО, сообщило Минобороны России.
"Военнослужащие подразделений войск связи 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" провели модернизацию и улучшение программного обеспечения средств связи, что позволило увеличить дальность работы радиостанций в 10 раз и повысить защищенность канала управления от воздействия станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
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В военном ведомстве отметили, что канал связи у современных радиостанций может использоваться как для управления подразделениями, корректировки огня и вызова групп эвакуации, так и для управления НРТК и БПЛА.
"Благодаря отечественным ретрансляторам дальность работы НРТК увеличена в 10 раз, что позволяет оператору управлять комплексом с безопасного расстояния, вне зоны поражения артиллерии и FPV-дронов. Управление и передача команд осуществляются через систему ретрансляции", - рассказал старший помощник начальника связи дивизии с позывным Монах.
По его словам, используемые современные станции управления обеспечивают не только стабильную работу беспилотных систем, но и дают возможность передавать управление между операторами для управления машиной на проблемных маршрутах.
"НРТК используется для доставки грузов, провизии, комплектов и используем на тех участках зоны СВО, куда человеку не пройти, ну и для сохранности личного состава, жизнеспособности. На данный момент проще отправить роботизированные устройства, чтобы человек не пострадал, так как главное, чтобы люди были живы", - уточнил Монах.
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Командир отделения с позывным Абодье добавил, что применение наземных роботизированных комплексов существенно снижает риски для личного состава и повышает эффективность боевых операций.
"Благодаря развитию НРТК и техническим средствам связи стало проще доставлять на линию боевого соприкосновения боезапасы, технические средства связи и продовольствие. В любое время дня и ночи также снизило риск потери личного состава", - заключил Абодье.
НРТК "Курьер" – это российский многоцелевой наземный роботехнический комплекс с дистанционным управлением, созданный на гусеничной платформе для выполнения боевых, логистических и разведывательных задач. В подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения СВО, массово используются как снабженные стрелковым вооружением, так и подготовленные для доставки грузов и эвакуации образцы.
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