ВС России увеличили дальность работы радиостанций

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты войск связи группировки войск «Север» увеличили дальность работы радиостанций в 10 раз в зоне проведения СВО.

Модернизация программного обеспечения средств связи повысила защищенность канала управления от воздействия станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ.

Применение наземных роботизированных комплексов снижает риски для личного состава и повышает эффективность боевых операций.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты войск связи группировки войск "Север" увеличили дальность работы радиостанций в 10 раз в зоне проведения СВО, сообщило Минобороны России.

"Военнослужащие подразделений войск связи 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" провели модернизацию и улучшение программного обеспечения средств связи, что позволило увеличить дальность работы радиостанций в 10 раз и повысить защищенность канала управления от воздействия станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что канал связи у современных радиостанций может использоваться как для управления подразделениями, корректировки огня и вызова групп эвакуации, так и для управления НРТК и БПЛА.

"Благодаря отечественным ретрансляторам дальность работы НРТК увеличена в 10 раз, что позволяет оператору управлять комплексом с безопасного расстояния, вне зоны поражения артиллерии и FPV-дронов. Управление и передача команд осуществляются через систему ретрансляции", - рассказал старший помощник начальника связи дивизии с позывным Монах.

По его словам, используемые современные станции управления обеспечивают не только стабильную работу беспилотных систем, но и дают возможность передавать управление между операторами для управления машиной на проблемных маршрутах.

"НРТК используется для доставки грузов, провизии, комплектов и используем на тех участках зоны СВО, куда человеку не пройти, ну и для сохранности личного состава, жизнеспособности. На данный момент проще отправить роботизированные устройства, чтобы человек не пострадал, так как главное, чтобы люди были живы", - уточнил Монах.

Командир отделения с позывным Абодье добавил, что применение наземных роботизированных комплексов существенно снижает риски для личного состава и повышает эффективность боевых операций.

"Благодаря развитию НРТК и техническим средствам связи стало проще доставлять на линию боевого соприкосновения боезапасы, технические средства связи и продовольствие. В любое время дня и ночи также снизило риск потери личного состава", - заключил Абодье.