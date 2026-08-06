Краткий пересказ от РИА ИИ Рядовой ВС России Егор Лебедев уничтожил пулеметный расчет ВСУ метким броском гранаты, что обеспечило группе безопасное продвижение и захват опорного пункта.

Благодаря профессиональным и решительным действиям Егора Лебедева боевая задача была выполнена.

Младший сержант Тлеужан Кайрымов в ходе выполнения боевой задачи уничтожил двух боевиков, что обеспечило группе безопасное продвижение и захват опорного пункта.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рядовой ВС России Егор Лебедев в ходе боя с украинскими боевиками незаметно подобрался к опорному пункту противника и броском гранаты уничтожил пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Лебедев в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника и обнаружил опорный пункт. Группа получила приказ обойти позиции ВСУ с фланга, но была обнаружена и вступила в стрелковый бой.

"Используя рельеф местности, рядовой Лебедев подобрался к опорному пункту националистов и метким броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника, чем обеспечил группе безопасное продвижение и захват опорного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря его профессиональным и решительным действиям боевая задача была выполнена.

Минобороны РФ также рассказало о штурмовике младшем сержанте Тлеужане Кайрымове. Во время выполнения боевой задачи по вытеснению живой силы противника он обнаружил опорный пункт, обошел его с фланга и пробрался в тыл.

"Прицельным огнем штатного оружия Тлеужан уничтожил двух боевиков, чем обеспечил группе безопасное продвижение и захват опорного пункта. Благодаря профессиональным и решительным действиям младшего сержанта Тлеужана Кайрымова боевая задача была выполнена, что позволило создать благоприятные условия для дальнейшего выполнения поставленных задач", - отметили в ведомстве.