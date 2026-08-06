Железнодорожные войска выполняют задачи в составе "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ Железнодорожные войска Московского военного округа выполняют специальные и боевые задачи в составе группировки «Запад» на территории ДНР и ЛНР.

В Вооруженных силах РФ, включая Железнодорожные войска, широко внедряются современные инновации.

Внедряются новейшие процессы цифровизации и применяются беспилотные универсальные модули на базе транспортной дрезины ТД-5 для технической разведки и подвоза материальных средств.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Железнодорожные войска округа выполняют боевые задачи в составе группировки "Запад" на территории ДНР и ЛНР, рассказал РИА Новости начальник управления Железнодорожных войск РФ Московского военного округа (МВО) генерал-майор Олег Брагин.

"Железнодорожные войска округа принимают активное участие в достижении поставленных целей в рамках проведения СВО на территории Донецкой и Луганской республик, выполняя специальные и боевые задачи в составе группировки войск "Запад", - сообщил Брагин.

По его словам, на данный момент в Вооруженных силах РФ в целом широко внедряются современные инновации, Железнодорожные войска – не исключение.

"Сформированы специальные поезда, основной задачей которых стала техническая разведка железнодорожных путей и искусственных сооружений, ремонт и восстановление инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения бесперебойной поставки военных грузов в интересах продвигающихся вперед войск, а также сопровождение и подвоз материальных средств железнодорожным транспортом", - пояснил генерал-майор.

Он добавил, что сам характер вооруженных конфликтов изменился и требует применения современных технологий как в сфере управления соединениями и воинскими частями, так и в модернизации военной техники.

"К примеру, в соответствии с приказом замминистра Минобороны РФ, на данный момент, внедряются новейшие процессы цифровизации, которые уменьшают трудоемкость процесса по отдаче указаний в подчиненные воинские части, оперативному сбору и обобщению информации для выработки решений на выполнение различных задач. А в сфере модернизации современных образцов вооружения и военной техники можно сказать, что уже сейчас применяются беспилотные универсальные модули на базе транспортной дрезины ТД-5, которые предназначены для проведения технической разведки, обследования поврежденного железнодорожного участка и подвоза материальных средств", - уточнил Брагин.

Генерал-майор отметил, что на специальном поезде оператор БПЛА запускает дрон, с помощью которого можно определить местонахождение диверсионно-разведывательных групп противника, выявить повреждения и оценить степень разрушений на больших и средних мостах.

Шестого августа отмечается 175 годовщина со дня образования Железнодорожных войск России. Брагин в своем поздравлении подчеркнул, что на протяжении более чем полутора веков данные войска являются надежным стальным щитом и транспортной опорой Отечества.