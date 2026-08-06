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Железнодорожные войска выполняют задачи в составе "Запада" - РИА Новости, 06.08.2026
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Железнодорожные войска выполняют задачи в составе "Запада"

Железнодорожные войска МВО выполняют боевые задачи в составе группировки «Запад»

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Железнодорожные войска Московского военного округа выполняют специальные и боевые задачи в составе группировки «Запад» на территории ДНР и ЛНР.
  • В Вооруженных силах РФ, включая Железнодорожные войска, широко внедряются современные инновации.
  • Внедряются новейшие процессы цифровизации и применяются беспилотные универсальные модули на базе транспортной дрезины ТД-5 для технической разведки и подвоза материальных средств.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Железнодорожные войска округа выполняют боевые задачи в составе группировки "Запад" на территории ДНР и ЛНР, рассказал РИА Новости начальник управления Железнодорожных войск РФ Московского военного округа (МВО) генерал-майор Олег Брагин.
"Железнодорожные войска округа принимают активное участие в достижении поставленных целей в рамках проведения СВО на территории Донецкой и Луганской республик, выполняя специальные и боевые задачи в составе группировки войск "Запад", - сообщил Брагин.
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По его словам, на данный момент в Вооруженных силах РФ в целом широко внедряются современные инновации, Железнодорожные войска – не исключение.
"Сформированы специальные поезда, основной задачей которых стала техническая разведка железнодорожных путей и искусственных сооружений, ремонт и восстановление инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения бесперебойной поставки военных грузов в интересах продвигающихся вперед войск, а также сопровождение и подвоз материальных средств железнодорожным транспортом", - пояснил генерал-майор.
Он добавил, что сам характер вооруженных конфликтов изменился и требует применения современных технологий как в сфере управления соединениями и воинскими частями, так и в модернизации военной техники.
"К примеру, в соответствии с приказом замминистра Минобороны РФ, на данный момент, внедряются новейшие процессы цифровизации, которые уменьшают трудоемкость процесса по отдаче указаний в подчиненные воинские части, оперативному сбору и обобщению информации для выработки решений на выполнение различных задач. А в сфере модернизации современных образцов вооружения и военной техники можно сказать, что уже сейчас применяются беспилотные универсальные модули на базе транспортной дрезины ТД-5, которые предназначены для проведения технической разведки, обследования поврежденного железнодорожного участка и подвоза материальных средств", - уточнил Брагин.
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Генерал-майор отметил, что на специальном поезде оператор БПЛА запускает дрон, с помощью которого можно определить местонахождение диверсионно-разведывательных групп противника, выявить повреждения и оценить степень разрушений на больших и средних мостах.
Шестого августа отмечается 175 годовщина со дня образования Железнодорожных войск России. Брагин в своем поздравлении подчеркнул, что на протяжении более чем полутора веков данные войска являются надежным стальным щитом и транспортной опорой Отечества.
"Зародившись в середине 19 века, железнодорожные войска прошли славный путь от обеспечения первых царских магистралей до великих подвигов в годы Великой Отечественной Войны, строительства БАМа и выполнения сложных оперативно-тактических задач в условиях проведения спецоперации", - заключил он.
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