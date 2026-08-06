Все больше европейцев хотят переехать в Россию, рассказал внук де Голля

Краткий пересказ от РИА ИИ Пьер де Голль заявил, что все больше европейцев хотят переехать в Россию из-за отсутствия моральных ценностей, таких как семья и духовность, в своих странах.

По словам де Голля, около 160 000 детей подверглись насилию во Франции в 2025 году.

Де Голль подчеркнул, что европейцам пора объединиться и восстать против действующей технократии.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все больше европейцев хотят переехать в Россию, потому что чувствуют себя некомфортно в своих странах, где пропали ценности семьи и духовность, заявил в беседе с РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

"Все больше и больше людей в Европе , в том числе во Франции , хотят переехать в Россию… Они больше не находят себе места в своей стране, которую покинули моральные ценности, такие как семья, духовность, вера, а также стремление к идеалу, в том числе и в воспитании наших детей", - сказал агентству де Голль.

Говоря о воспитании детей и их обеспечении безопасности, де Голль с сожалением указал на проблему педофилии во Франции.

"Около 160 000 детей подверглись избиениям, изнасилованиям, преследованиям в Франция в 2025 году. К сожалению, педофилия - это бич. Каждую неделю происходят подобные драматичные инциденты", - поделился де Голль.

По словам де Голля, администрация в Европе покрывает эти зверства.

"Я думаю, что французскому народу, как и европейскому народу, давно пора объединиться и восстать против этой технократии, которая нас душит и причиняет нам боль", - подчеркнул он.