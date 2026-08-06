Дипломат Васильев: конфликта ОДКБ с Арменией не существует

Россия подставит плечо Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. В интервью корреспонденту агентства Валерии Меньшовой он также рассказал, когда лидеры ОДКБ обсудят ситуацию с неуплатой Арменией взносов в организацию, и о том, как НАТО "оттаскивает" Ереван от стран ОДКБ

– Когда в ОДКБ планируется рассмотреть применение статьи 25 устава в связи с долгами Армении? Будет ли этот процесс инициировать Россия, или же цель все же в том, чтобы удержать Армению в ОДКБ, хоть и формально?

– Вы упомянули статью 25 Устава ОДКБ. Данная статья затрагивает возможность приостановления права выдвижения граждан государства на квотные должности, а также право голоса в органах организации в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет. Де-факто данное положение дел действует уже более двух лет, так как Армения не выдвигает своих граждан на квотные должности в секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ. Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом.

– Вы говорили, что взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет 10%. Сколько это в денежном эквиваленте?

– Бюджет ОДКБ не является секретом. На 2026 год он составляет 278,2 миллиона рублей на Секретариат ОДКБ и 292 миллиона рублей на Объединенный штаб ОДКБ. Долевой взнос Армении составляет, как я уже говорил, 10%. Можете сами посчитать с точностью до копейки.

– Как вы считаете, возможно ли найти компромиссное решение конфликта Армении с ОДКБ, который тянется еще с 2021 года? Связан ли он напрямую с двусторонними отношениями Москвы и Еревана? Ждут ли в ОДКБ возвращения Республики?

– Какого-либо "конфликта" Армении с ОДКБ не существует. Говорить о том, что он якобы тянется с 2021 года, тоже априори некорректно. Как я понимаю, вы привязываете эту дату к ситуации вокруг Нагорного Карабаха?

– Да.

– Многие годы, в том числе в различных международных форматах, предпринимались попытки найти компромиссные решения для нагорнокарабахского урегулирования. Москва и лично президент России Владимир Владимирович Путин предлагали соответствующие развязки, которые хорошо известны руководству и Армении, и Азербайджана. К сожалению, прийти к согласию, в первую очередь между сторонами данного территориального спора, мирным путем не удалось. В результате конфликта жертвами стали как гражданское население Нагорного Карабаха, так и миротворцы из числа российских военнослужащих. Полагаю, что граждане Армении должны помнить и об этом. Но в любом случае нагорнокарабахский конфликт к мандату ОДКБ отношения не имел, и в Ереване это знают.

Разумеется, мы хотим сохранения дружественных отношений между Россией и Арменией, учитывая переплетения жизней и судеб наших народов, даже не за десятилетия, а за столетия. У других государств-членов ОДКБ тоже есть свои интересы и своя история отношений с Республикой Армения.

– Как вы могли бы прокомментировать наращивание сотрудничества Армении с НАТО на фоне "заморозки " в ОДКБ, в том числе совместные учения армянских, американских, французских и греческих военнослужащих Eagle Partner-2026?

– Разумеется, мы отмечаем стремление стран НАТО и отдельных западных государств "оттащить " Армению от союзников по ОДКБ, в том числе путем проведения совместных учений. Такой подход нынешнего руководства Армении, безусловно, не отвечает долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны. Те, кто изучает историю региона, в том числе в многовековой ретроспективе, вероятно найдут много фактов, которые доказывают, что судьба армянского народа складывалась весьма непросто и порой кроваво. Ответ на вопрос, кто именно был главным гарантом его безопасности и процветания на протяжении многолетней истории, однозначен и лежит на поверхности.

– Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам попросил ядерное оружие у России. Возможно ли, по аналогии с Белоруссией, разместить тактическое ядерное оружие на территории других стран-участниц ОДКБ? Поступали ли такие запросы российской стороне?

– Тема распространения, а тем более применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать практически "рутинный" характер, особенно на европейском континенте. Мы видим готовность Финляндии, прибалтийских и других государств Восточной Европы разместить у себя на территории или ядерное оружие, или средства его доставки. При этом полностью забыты последствия Хиросимы и Нагасаки. Делается вид, что не было никаких безъядерных маршей, призывов ученых и врачей мира в европейских странах. Я уже не говорю о прямом нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия.

Россия последовательно выступает против использования любых видов ядерного оружия, кроме тех случаев, когда страна станет перед фактом экзистенциональной угрозы. В октябре 2016 года решением Совета коллективной безопасности ОДКБ была утверждена Стратегия коллективной безопасности на период до 2025 года. В ходе предыдущей сессии СКБ ОДКБ в ноябре 2025 года в Бишкеке она была пролонгирована. Среди прочих важных элементов стратегия в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности ОДКБ отмечает "возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки". Принятые в развитие данной стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения.

Что касается возможности размещения тактического ядерного оружия на территории других стран-участниц ОДКБ, то важно учитывать, что три государства ОДКБ являются участниками Договора о безъядерной зоне в Центральной Азии.

– Сотрудничает ли сейчас ОДКБ с Афганистаном и в каком формате? Насколько велика угроза дестабилизации Центральной Азии из-за террористов, которые находятся в Афганистане? Как реализуется программа укрепления таджикско-афганской границы?

– Ситуация в Афганистане находится под пристальным вниманием в различных форматах ОДКБ. Здесь речь идет и о противодействии терроризму и экстремизму, борьбе с наркотиками, в том числе в рамках специальных профильных операций. Кроме того, регулярно проходят встречи рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ. Свое отношение с соседним Афганистаном выстраивают как государства-члены ОДКБ, так и другие центральноазиатские страны, не входящие в Организацию. Разумеется, уровень таких отношений и характер связей разнятся.

Наибольшую озабоченность вызывает обстановка на таджикской границе. В связи с этим принятие целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы является одним из ключевых факторов. Сейчас мы находимся на первом этапе ее реализации, когда таджикистанская сторона должна представить свои запросы относительно необходимых средств защиты границы, а другие государства ОДКБ, в свою очередь, определиться в отношении тех возможностей, которые они могут предоставить для решения указанной задачи. Консультации по данному вопросу активно идут.

– Какие контрмеры предпринимает ОДКБ в связи с формированием НАТО плацдарма для военной агрессии у западных границ организации? Что планируется сделать для усиления оборонного потенциала ОДКБ? Как продвигается создание мобильной ПВО и развитие коллективных авиационных сил? Как опыт специальной военной операции интегрируется в работу и учения ОДКБ? Изменились ли тактика или содержание маневров?

– В ходе недавних заседаний комитета секретарей советов безопасности и Совета министров обороны в мае-июне этого года был принят ряд решений по укреплению и усовершенствованию оборонного потенциала ОДКБ, включая развитие коллективных авиационных сил и создание мобильной ПВО. Указанные документы еще предстоит утвердить лидерам государств в ноябре, хотя практическая работа уже идет. В чем она состоит – это вопрос к нашим оборонным ведомствам и объединенному штабу ОДКБ. То же касается и использования опыта специальной военной операции в ходе проведения военных учений в формате ОДКБ.

– Есть ли у ОДКБ план действий на случай агрессии или провокаций со стороны Украины в отношении Белоруссии и на границе? Будет ли он задействован?

– Относительно обстановки по периметру границы Украины с Белоруссией, да и с другими "недружественными" государствами, – здесь также главное слово за белорусской стороной. Если давать общую оценку, то мы видим, что напряженность растет, при этом руководство Республики Беларусь стремится избежать и конфронтационной риторики, и провокационных действий. Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое "плечо" подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ.

– Как Вы считаете, возможно ли в нынешних условиях взаимодействие ОДКБ с НАТО, учитывая изменившуюся архитектуру европейской безопасности? Существует ли у ОДКБ и НАТО канал связи, и был ли он задействован в последнее время?

– С самого подписания Договора о коллективной безопасности 15 мая 1992 года и создания организации в октябре 2002 года государства-члены выступали за диалог со всеми структурами, включая НАТО, с целью обеспечения мира. Более того, статья 1 договора, в частности, предполагает, что в случае создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности государства-члены вступят в незамедлительные консультации с целью внесения необходимых изменений в Договор о коллективной безопасности. Таким образом, более 30 лет ОДКБ была готова к диалогу как с НАТО, так и ОБСЕ в целях достижения коллективной безопасности в регионе. Продвижение НАТО на Восток лишь демонстрирует, что наша готовность к совместному решению вызовов и угроз в сфере безопасности игнорируется.