Ущерб от нападения ВСУ на Курскую область превысил полтриллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области превысил 504,9 миллиарда рублей.

Повреждены 53 объекта культурного наследия, включая Свято-Троицкий храм в Судже и усадьбу Барятинских «Марьино».

Возбуждено 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область, из них 706 дел — о терактах.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области превысил 504 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, по мере разминирования населенных пунктов, в которых велись боевые действия, были организованы осмотры мест происшествий с участием специалистов.

"К настоящему времени осмотрены 186 населенных пунктов Курской области . По результатам экспертиз в СЭЦ СК России уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму 504,9 миллиарда рублей", — сказала она.

Украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия, включая Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, "Ансамбль Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", "Усадьба Барятинских "Марьино".

Петренко подчеркнула, что эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Следователи задокументировали доказательства особо тяжких преступлений, совершенных украинскими боевиками, в 25 населенных пунктах Курской области, в том числе в Судже, Русском Поречном, Малой Локне и Казачьей Локне.

Возбуждено 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область, из них 706 дел — о терактах. Кроме того, 87,4 тысячи человек признаны потерпевшими.

Завершено расследование более 300 уголовных дел, возбужденных после нападения украинских боевиков на регион.

Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.