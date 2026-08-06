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Ущерб от нападения ВСУ на Курскую область превысил полтриллиона рублей - РИА Новости, 06.08.2026
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07:05 06.08.2026 (обновлено: 07:53 06.08.2026)
Ущерб от нападения ВСУ на Курскую область превысил полтриллиона рублей

СК: ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 504 млрд рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области превысил 504,9 миллиарда рублей.
  • Повреждены 53 объекта культурного наследия, включая Свято-Троицкий храм в Судже и усадьбу Барятинских «Марьино».
  • Возбуждено 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область, из них 706 дел — о терактах.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области превысил 504 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, по мере разминирования населенных пунктов, в которых велись боевые действия, были организованы осмотры мест происшествий с участием специалистов.
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"К настоящему времени осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз в СЭЦ СК России уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму 504,9 миллиарда рублей", — сказала она.
Украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия, включая Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, "Ансамбль Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", "Усадьба Барятинских "Марьино".
Петренко подчеркнула, что эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
Следователи задокументировали доказательства особо тяжких преступлений, совершенных украинскими боевиками, в 25 населенных пунктах Курской области, в том числе в Судже, Русском Поречном, Малой Локне и Казачьей Локне.
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Возбуждено 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область, из них 706 дел — о терактах. Кроме того, 87,4 тысячи человек признаны потерпевшими.
Завершено расследование более 300 уголовных дел, возбужденных после нападения украинских боевиков на регион.
Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
В декабре прошлого года Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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