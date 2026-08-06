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В Германии возмутились заявлением Зеленского после ударов ВС России - РИА Новости, 06.08.2026
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07:04 06.08.2026
В Германии возмутились заявлением Зеленского после ударов ВС России

Welt: Зеленскому вместо заявлений о давлении на Россию следует говорить о мире

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар считает, что Владимиру Зеленскому следует говорить о мире, а не о давлении на Москву.
  • Журналист отметил слабость украинской ПВО в Киеве и новые возможности для российской армии.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после ударов ВС России по Киеву должен говорить о мире, а не о давлении на Москву, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар.
Так журналист прокомментировал заявления Зеленского на встрече с украинскими послами.
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"Я пересмотрел эту речь, он упомянул слово давление пять раз. <…> Хотя лучше бы он сказал, что предпочел бы закончить войну осенью или к концу года, перед украинскими послами со всего мира", — сказал Набар.
При этом журналист отметил, что слабость украинской ПВО в Киеве открывает новые возможности для российской армии.
"Мы также видим, конечно, что для России сейчас открываются некоторые возможности, потому что украинская ПВО плохо оснащена. У них не хватает ракет-перехватчиков", — констатировал он.
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Вчера ночью российская армия нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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