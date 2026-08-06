Краткий пересказ от РИА ИИ Корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар считает, что Владимиру Зеленскому следует говорить о мире, а не о давлении на Москву.

Журналист отметил слабость украинской ПВО в Киеве и новые возможности для российской армии.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после ударов ВС России по Киеву должен говорить о мире, а не о давлении на Москву, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Владимир Зеленский после ударов ВС России по Киеву должен говорить о мире, а не о давлении на Москву, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар.

Так журналист прокомментировал заявления Зеленского на встрече с украинскими послами.

"Я пересмотрел эту речь, он упомянул слово давление пять раз. <…> Хотя лучше бы он сказал, что предпочел бы закончить войну осенью или к концу года, перед украинскими послами со всего мира", — сказал Набар.

При этом журналист отметил, что слабость украинской ПВО в Киеве открывает новые возможности для российской армии.

"Мы также видим, конечно, что для России сейчас открываются некоторые возможности, потому что украинская ПВО плохо оснащена. У них не хватает ракет-перехватчиков", — констатировал он.

Вчера ночью российская армия нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.