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СМИ: в Польше разгорелся скандал из-за инициативы депутатов Рады - РИА Новости, 06.08.2026
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06:05 06.08.2026
СМИ: в Польше разгорелся скандал из-за инициативы депутатов Рады

Fakt: депутаты Рады захотели переименовать польские города Хелм и Пшемысль

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше возмутились инициативой группы украинских парламентариев переименовать польские города на украинский лад.
  • Инициативу депутата Игоря Гузя поддержали 17 депутатов Верховной Рады.
  • Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усендек назвал оправдания Гузя абсурдными и опасными.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Польше возмутились инициативой группы украинских парламентариев во главе с депутатом от Волынской области Игорем Гузем переименовать на украинский лад польские города, пишет издание Fakt.
Претензии у автора предложения возникли из-за того, что поляки, по его мнению, использовали свои собственные названия для городов, которые ныне находятся на территории Украины.
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"Депутат считает, что по тому же принципу украинцы могут использовать исторические украинские эквиваленты топонимов, расположенных в Польше. В этом контексте упоминаются, среди прочих, Пшемысль и Хелм", — говорится в материале.
Издание Wiadomości пишет, что инициативу, помимо Гузя, поддержали 17 депутатов Верховный Рады,.
Представитель польской партии "Конфедерация" Павел Усендек заявил, что Гузь привел абсурдные и опасные оправдания своей инициативе.
"Это империалистическая риторика, основанная на псевдоисторических фантазиях", — написал он в соцсети X.
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Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
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