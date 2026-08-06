СМИ: в Польше разгорелся скандал из-за инициативы депутатов Рады

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Польше возмутились инициативой группы украинских парламентариев переименовать польские города на украинский лад.

Инициативу депутата Игоря Гузя поддержали 17 депутатов Верховной Рады.

Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усендек назвал оправдания Гузя абсурдными и опасными.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Польше возмутились инициативой группы украинских парламентариев во главе с депутатом от Волынской области Игорем Гузем переименовать на украинский лад польские города, пишет издание В Польше возмутились инициативой группы украинских парламентариев во главе с депутатом от Волынской области Игорем Гузем переименовать на украинский лад польские города, пишет издание Fakt

Претензии у автора предложения возникли из-за того, что поляки, по его мнению, использовали свои собственные названия для городов, которые ныне находятся на территории Украины

"Депутат считает, что по тому же принципу украинцы могут использовать исторические украинские эквиваленты топонимов, расположенных в Польше . В этом контексте упоминаются, среди прочих, Пшемысль и Хелм", — говорится в материале.

Издание Wiadomości пишет, что инициативу, помимо Гузя, поддержали 17 депутатов Верховный Рады,.

Представитель польской партии "Конфедерация" Павел Усендек заявил, что Гузь привел абсурдные и опасные оправдания своей инициативе.

"Это империалистическая риторика, основанная на псевдоисторических фантазиях", — написал он в соцсети X

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.