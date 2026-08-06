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"Просто разорвут": в Киеве обратились к Зеленскому после ночных ударов - РИА Новости, 06.08.2026
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03:46 06.08.2026
"Просто разорвут": в Киеве обратились к Зеленскому после ночных ударов

Соскин: Зеленскому придется ответить за удары ВС России по Киеву

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, выразил критику в адрес Владимира Зеленского из-за неудачи с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.
  • По мнению эксперта, Зеленский угрожает не только недовольство рядовых украинцев, но и претензии со стороны бизнеса.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен ответить за неудачу с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве, заявил в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это, ребята, просто фантастика! Я такого еще не видел, чтобы нам разнесли столько складов, цехов для логистических центров и все за одну ночь! Это просто катастрофа, позорище для Киева. Еще пару таких ударов и Зеленскому не понравится, с чем ему придется столкнуться", —сказал он.
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По словам политолога, Зеленский угрожает не только недовольство рядовых украинцев, но и претензии со стороны бизнеса.
"Никаких ракет Украине не видать, думаю, это уже понятно. Зеленский сейчас будет думать, чем прикрыть Киев, иначе его просто разорвут", — предупредил Соскин.
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Вчера ночью российская армия нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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