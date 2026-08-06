"Просто разорвут": в Киеве обратились к Зеленскому после ночных ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, выразил критику в адрес Владимира Зеленского из-за неудачи с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.

По мнению эксперта, Зеленский угрожает не только недовольство рядовых украинцев, но и претензии со стороны бизнеса.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен ответить за неудачу с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве, заявил в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это, ребята, просто фантастика! Я такого еще не видел, чтобы нам разнесли столько складов, цехов для логистических центров и все за одну ночь! Это просто катастрофа, позорище для Киева . Еще пару таких ударов и Зеленскому не понравится, с чем ему придется столкнуться", —сказал он.

По словам политолога, Зеленский угрожает не только недовольство рядовых украинцев, но и претензии со стороны бизнеса.

"Никаких ракет Украине не видать, думаю, это уже понятно. Зеленский сейчас будет думать, чем прикрыть Киев, иначе его просто разорвут", — предупредил Соскин.

Вчера ночью российская армия нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.