Экс-депутат допустил, что финнов вербуют в ВСУ через посольство Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен допустил, что в ВСУ вербуют финнов через посольство Украины в Хельсинки.

Финская активистка Салли Райски рассказала, что молодежь вербуют в ВСУ в праворадикальных организациях.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Финнов вербуют в ВСУ через посольство Украины в Хельсинки, допустил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

Ранее финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России , рассказала РИА Новости, что финскую молодежь вербуют в ВСУ в праворадикальных организациях. По ее словам, наемники едут на Украину из-за безработицы в Финляндии и ради поступления в вузы без экзаменов.

"Это вполне возможно", - сказал Туртиайнен РИА Новости, отвечая на вопрос о том, ведет ли украинское посольство в Хельсинки работу по привлечению наемников на Украину.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженцев.