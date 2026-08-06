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Экс-депутат допустил, что финнов вербуют в ВСУ через посольство Украины - РИА Новости, 06.08.2026
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03:35 06.08.2026
Экс-депутат допустил, что финнов вербуют в ВСУ через посольство Украины

Экс-депутат Туртиайнен: финнов, возможно, вербуют в ВСУ через посольство Украины

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен допустил, что в ВСУ вербуют финнов через посольство Украины в Хельсинки.
  • Финская активистка Салли Райски рассказала, что молодежь вербуют в ВСУ в праворадикальных организациях.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Финнов вербуют в ВСУ через посольство Украины в Хельсинки, допустил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.
Ранее финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что финскую молодежь вербуют в ВСУ в праворадикальных организациях. По ее словам, наемники едут на Украину из-за безработицы в Финляндии и ради поступления в вузы без экзаменов.
"Это вполне возможно", - сказал Туртиайнен РИА Новости, отвечая на вопрос о том, ведет ли украинское посольство в Хельсинки работу по привлечению наемников на Украину.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженцев.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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