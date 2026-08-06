Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен допустил, что в ВСУ вербуют финнов через посольство Украины в Хельсинки.
- Финская активистка Салли Райски рассказала, что молодежь вербуют в ВСУ в праворадикальных организациях.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Финнов вербуют в ВСУ через посольство Украины в Хельсинки, допустил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.
"Это вполне возможно", - сказал Туртиайнен РИА Новости, отвечая на вопрос о том, ведет ли украинское посольство в Хельсинки работу по привлечению наемников на Украину.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженцев.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.