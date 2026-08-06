Жители украинского села убили одного из группы пограничников

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жители украинского села в Черниговской области убили одного из группы пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.