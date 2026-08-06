Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черниговской области группа украинских пограничников подверглась нападению местных жителей.
- Один из пограничников был убит, так как их ошибочно приняли за сотрудников ТЦК.
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жители украинского села в Черниговской области убили одного из группы пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Черниговской области в районе села Бутовка (Сосницкий район) нападению со стороны местных жителей подверглась группа украинских пограничников, которые ошибочно были приняты за сотрудников ТЦК. В результате конфликта один из пограничников был убит", - рассказал собеседник агентства.
В конце июля в силовых структурах агентству сообщили, что вдова мобилизованного украинца взорвала взрывчаткой, замаскированной в пакете из сети быстрого питания, сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области.