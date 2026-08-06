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Жители украинского села убили одного из группы пограничников - РИА Новости, 06.08.2026
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Жители украинского села убили одного из группы пограничников

В Черниговской области жители убили пограничника, приняв его за сотрудника ТЦК

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области группа украинских пограничников подверглась нападению местных жителей.
  • Один из пограничников был убит, так как их ошибочно приняли за сотрудников ТЦК.
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жители украинского села в Черниговской области убили одного из группы пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Черниговской области в районе села Бутовка (Сосницкий район) нападению со стороны местных жителей подверглась группа украинских пограничников, которые ошибочно были приняты за сотрудников ТЦК. В результате конфликта один из пограничников был убит", - рассказал собеседник агентства.
В конце июля в силовых структурах агентству сообщили, что вдова мобилизованного украинца взорвала взрывчаткой, замаскированной в пакете из сети быстрого питания, сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области.
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