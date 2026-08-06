Трамп заявил, что у США огромные запасы боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что страна обладает огромными запасами боеприпасов.

Газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники писала о нехватке ракет и требовании Трампа к главе Пентагона дать объяснения, однако пресс-секретарь Белого дома заявила, что публикация не соответствует действительности.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне утверждений о нехватке боеприпасов у Вашингтона заявил, что страна обладает огромными запасами.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп на встрече кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на этой неделе потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет. При этом позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что публикация издания не соответствует действительности.

"У США огромное количество запасов "боеприпасов", особенно определенных типов. Кроме того, (они) производятся и доставляются в США по потребности в огромных объемах", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что тем, кто распространяет подобные "сливы информации", грозят долгие тюремные сроки.

Ранее Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с войной с Ираном, и восстановления запасов вооружений, часть которых, по данным CNN и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), достигла критически низкого уровня.