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Трамп заявил, что у США огромные запасы боеприпасов - РИА Новости, 06.08.2026
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08:07 06.08.2026
Трамп заявил, что у США огромные запасы боеприпасов

Трамп заявил об огромных запасах боеприпасов у США и пригрозил сроками за фейки

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что страна обладает огромными запасами боеприпасов.
  • Газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники писала о нехватке ракет и требовании Трампа к главе Пентагона дать объяснения, однако пресс-секретарь Белого дома заявила, что публикация не соответствует действительности.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне утверждений о нехватке боеприпасов у Вашингтона заявил, что страна обладает огромными запасами.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп на встрече кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на этой неделе потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет. При этом позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что публикация издания не соответствует действительности.
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"У США огромное количество запасов "боеприпасов", особенно определенных типов. Кроме того, (они) производятся и доставляются в США по потребности в огромных объемах", - написал он в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что тем, кто распространяет подобные "сливы информации", грозят долгие тюремные сроки.
Ранее Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с войной с Ираном, и восстановления запасов вооружений, часть которых, по данным CNN и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), достигла критически низкого уровня.
Ранее CSIS (организация признана нежелательной в РФ) подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Из-за такого расхода запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.
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