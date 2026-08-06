Трамп заявил, что США стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что с учетом Венесуэлы США обладают 60% мировых запасов нефти и газа.

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Трамп заявил, что США с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.

В августе Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла была представлена в виде 51-го штата США . Публикация появилась на фоне его заявлений о роли Венесуэлы в энергетических ресурсах и стала очередным намеком на возможное усиление американского влияния на страну.

"У нас больше бензина, у нас больше нефти — нефти и газа, чем у любой страны в мире. Теперь добавьте к этому Венесуэлу. Добавьте ее, и получится, что у нас есть 60% мировой нефти и газа, включая Венесуэлу", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.

В конце июля газета Financial Times подсчитала, что США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти в 2026 году.

В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле был атакован с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.