Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп предупредил сторонников идей коммунизма о грядущем поражении.

Трамп заявил, что страну не смогут разрушить сторонники коммунистических идей, так как Америка слишком могущественна.

Президент США высказался против распространения «коммунизма» в стране, к которому отнес идеологию некоторых представителей Демократической партии.

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вызвал сторонников идей коммунизма на политическую битву, предупредив, что их ждет поражение.

"На протяжении тысяч лет коммунистические подходы никогда не работали, не сработают они и сейчас... Это Золотой век Америки , и небольшая группа неудачников вроде тебя, Абдул (Эль-Сайед, кандидат от демпартии в Мичигане - ред.), и других не сможет его разрушить и тем самым изменить ход истории. Она (Америка - ред.) слишком велика, слишком могущественна и слишком хороша. Увидимся на политическом поле брани", - написал Трамп в соцсети Truth Social

В начале июля президент США заявил, что страну хотят разрушить коммунисты. Ранее в своей речи на торжествах по случаю Дня независимости он высказался против распространения "коммунизма" в стране, к которому в преддверии избирательного цикла администрация относит идеологию некоторых представителей Демократической партии. Трамп пообещал "отправить в забвение серп и молот".