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Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву - РИА Новости, 06.08.2026
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06:58 06.08.2026
Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву

Дональд Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп предупредил сторонников идей коммунизма о грядущем поражении.
  • Трамп заявил, что страну не смогут разрушить сторонники коммунистических идей, так как Америка слишком могущественна.
  • Президент США высказался против распространения «коммунизма» в стране, к которому отнес идеологию некоторых представителей Демократической партии.
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вызвал сторонников идей коммунизма на политическую битву, предупредив, что их ждет поражение.
"На протяжении тысяч лет коммунистические подходы никогда не работали, не сработают они и сейчас... Это Золотой век Америки, и небольшая группа неудачников вроде тебя, Абдул (Эль-Сайед, кандидат от демпартии в Мичигане - ред.), и других не сможет его разрушить и тем самым изменить ход истории. Она (Америка - ред.) слишком велика, слишком могущественна и слишком хороша. Увидимся на политическом поле брани", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В начале июля президент США заявил, что страну хотят разрушить коммунисты. Ранее в своей речи на торжествах по случаю Дня независимости он высказался против распространения "коммунизма" в стране, к которому в преддверии избирательного цикла администрация относит идеологию некоторых представителей Демократической партии. Трамп пообещал "отправить в забвение серп и молот".
Следующие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.
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