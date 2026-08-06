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СМИ: Трамп потребовал от Пентагона объяснений из-за нехватки ракет - РИА Новости, 06.08.2026
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03:07 06.08.2026 (обновлено: 07:32 06.08.2026)
СМИ: Трамп потребовал от Пентагона объяснений из-за нехватки ракет

WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений из-за истощения военных запасов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет.
  • Хозяин Белого дома заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов решенной, но столкнулся с информацией о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств ПВО.
  • Хегсет отверг претензии Трампа и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга.
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
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"Недовольство президента СШАДональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана", — говорится в материале.

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По данным издания, Трамп заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов уже решенной, однако узнал о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны. Как утверждают источники газеты, именно нехватка вооружений стала одной из причин, по которой президент отказался от новых масштабных ударов по Ирану в последние дни.
В ходе встречи в Кэмп-Дэвиде Хегсет, по словам собеседников издания, отверг претензии Трампа и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга, заявив, что тот не обеспечил президента полной информацией о состоянии запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла в соцсети X эту информацию, заявив, что ничего подобного на встрече в Кэмп-Дэвиде не было. По ее словам, Трамп считает, что Хегсет потрясающе справляется со своей работой.
В конце прошлой недели Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с войной с Ираном, и восстановления запасов вооружений, часть которых, по данным CNN и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), достигла критически низкого уровня.
Ранее CSIS подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. В результате запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.
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