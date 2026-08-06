СМИ: Трамп потребовал от Пентагона объяснений из-за нехватки ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет.

Хозяин Белого дома заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов решенной, но столкнулся с информацией о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств ПВО.

Хегсет отверг претензии Трампа и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга.

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет, сообщает газета Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

« "Недовольство президента СШАДональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана", — говорится в материале.

По данным издания, Трамп заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов уже решенной, однако узнал о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны. Как утверждают источники газеты, именно нехватка вооружений стала одной из причин, по которой президент отказался от новых масштабных ударов по Ирану в последние дни.

В ходе встречи в Кэмп-Дэвиде Хегсет, по словам собеседников издания, отверг претензии Трампа и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга, заявив, что тот не обеспечил президента полной информацией о состоянии запасов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла в соцсети X эту информацию, заявив, что ничего подобного на встрече в Кэмп-Дэвиде не было. По ее словам, Трамп считает, что Хегсет потрясающе справляется со своей работой.

В конце прошлой недели Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с войной с Ираном, и восстановления запасов вооружений, часть которых, по данным CNN и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), достигла критически низкого уровня.