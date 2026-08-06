Трамп заявил, что все еще настроен на заключение сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще настроен на заключение мирной сделки с Ираном.
- Трамп заявил о прекращении действия соглашения с Ираном, достигнутого ранее, и сообщил об атаках американских военных на Иран с 8 июля.
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще настроен на заключение мирной сделки с Ираном.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.