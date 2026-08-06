Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса.
- Комплекс включает в себя различные объекты, о которых Трамп не может рассказывать.
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса, включающего различные объекты, о которых он не может рассказывать.
"Я строю этот большой военный комплекс. Он включает в себя много разных объектов, и о некоторых из них я даже не могу говорить", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.
В Белом доме уже несколько месяцев ведутся масштабные строительные работы по созданию нового бального зала в восточном крыле исторического комплекса, которое было полностью снесено весной. Проект по задумке самого Трампа предусматривает расширение и улучшение помещений для проведения крупных мероприятий.
В конце июня газета Washington Post сообщала, что администрация Трампа заключила контракт на строительство без проведения открытого конкурса, сумма которого могла составить до 500 миллионов долларов.