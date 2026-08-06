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Трамп заявил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса - РИА Новости, 06.08.2026
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01:31 06.08.2026
Трамп заявил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса

Трамп: в Белом доме строят военный комплекс с секретными объектами

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса.
  • Комплекс включает в себя различные объекты, о которых Трамп не может рассказывать.
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса, включающего различные объекты, о которых он не может рассказывать.
"Я строю этот большой военный комплекс. Он включает в себя много разных объектов, и о некоторых из них я даже не могу говорить", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.
В Белом доме уже несколько месяцев ведутся масштабные строительные работы по созданию нового бального зала в восточном крыле исторического комплекса, которое было полностью снесено весной. Проект по задумке самого Трампа предусматривает расширение и улучшение помещений для проведения крупных мероприятий.
В конце июня газета Washington Post сообщала, что администрация Трампа заключила контракт на строительство без проведения открытого конкурса, сумма которого могла составить до 500 миллионов долларов.
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