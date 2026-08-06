Трамп рассказал, почему в США может "начаться ад"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за выдвигающихся на должности в конгресс демократов, сочувствующих идеологии социализма, в стране может наступить "жизнь в аду".

Он назвал обещания бесплатного жилья и аренды, которые дают кандидаты от демократов, величайшей угрозой для США, так как они могут обернуться изъятием частной собственности в пользу государства.

Президент США резко высказался об одном из будущих кандидатов в сенат от демократов Абдул Эль-Сайеде, заявив, что политик является "коммунистом" и ненавидит Израиль.

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за выдвигающихся на должности в конгресс демократов, сочувствующих идеологии социализма, в стране уже к концу года может наступить жизнь в аду.

"В конце года ничего не будет, а только смерть, нищета, жизнь в аду. Грязь, преступность, разрушение, стыд", — сказал Трамп сторонникам в Лас-Вегасе

По его словам, кандидаты на выборные должности от демократов, которые дают обещания, похожие на идеи социализма, "это величайшая угроза" для США.

"Я был бы величайшим коммунистом в истории", — заявил Трамп, объяснив, что обещания бесплатного жилья и аренды оборачиваются изъятием частной собственности в пользу государства.

"Вы потеряете свои дома, квартиры. Тогда коммунисты заберут у нас 100%", — предупредил Трамп.

Трамп резко высказался об одном из будущих кандидатов в сенат на предстоящих в ноябре выборах - Абдул Эль-Сайеде, который выиграл право выдвинуться от демократов в штате Мичиган. Президент США заявил, что политик не только является "коммунистом", но и ненавидит Израиль.