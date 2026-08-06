Трамп заявил, что у европейских стран нет хороших армий

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников слабые армии.

Трамп заявил, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом раздала вооружений на 350 миллиардов долларов.

По словам Трампа, европейцы теперь готовы покупать оружие у США.

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников Соединенных Штатов слабые армии.

"У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Я им сказал, НАТО , что они не могут делать этого", - сказал Трамп , выступая перед сторонниками в казино Лас-Вегаса.

Так он описал европейских союзников, закупающих оружие у США, в том числе для Украины. По словам президента США, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом раздала вооружений на 350 миллиардов долларов. Это число Трамп ранее озвучивал в контексте переданной Киеву военной помощи.

"Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так. 350 миллиардов, я бы сказал, что это много денег", - сказал Трамп.

Он отметил, что теперь европейцы готовы покупать оружие США.