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Трамп заявил, что у европейских стран нет хороших армий - РИА Новости, 06.08.2026
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01:07 06.08.2026
Трамп заявил, что у европейских стран нет хороших армий

Трамп заявил, что у европейских союзников США слабые армии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников слабые армии.
  • Трамп заявил, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом раздала вооружений на 350 миллиардов долларов.
  • По словам Трампа, европейцы теперь готовы покупать оружие у США.
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников Соединенных Штатов слабые армии.
"У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Я им сказал, НАТО, что они не могут делать этого", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в казино Лас-Вегаса.
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Так он описал европейских союзников, закупающих оружие у США, в том числе для Украины. По словам президента США, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом раздала вооружений на 350 миллиардов долларов. Это число Трамп ранее озвучивал в контексте переданной Киеву военной помощи.
"Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так. 350 миллиардов, я бы сказал, что это много денег", - сказал Трамп.
Он отметил, что теперь европейцы готовы покупать оружие США.
"Я продаю все. Они готовы платить. Это европейцы и их деньги", - сказал президент США.
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