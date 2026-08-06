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Генерал-майор раскрыл технические новинки Железнодорожных войск МВО - РИА Новости, 06.08.2026
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Генерал-майор раскрыл технические новинки Железнодорожных войск МВО

Брагин: техника Железнодорожных войск МВО включает машины, не имеющие аналогов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парк техники Железнодорожных войск МВО, задействованный в зоне СВО, включает машины, не имеющие аналогов в гражданском секторе.
  • Оснащенность Железнодорожных войск округа современными образцами техники достигла 92%.
  • Железнодорожные войска МВО принимают активное участие в СВО, выполняя задачи в составе группировки войск «Запад», и область их применения значительно расширилась.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Техника Железнодорожных войск Московского военного округа (МВО), задействованная в зоне специальной военной операции, включает машины, не имеющие аналогов в гражданском секторе, а оснащенность современными образцами достигла 92%, рассказал РИА Новости начальник управления Железнодорожных войск округа генерал-майор Олег Брагин.
"Парк техники Железнодорожных войск МВО (ЖДВ), задействованный в зоне СВО, включает машины, не имеющие аналогов в гражданском секторе, например, путеукладчики ПБ-3М и ПБ-5, способные в кротчайшие сроки укладывать километры железнодорожного полотна, заменяя разрушенные участки… (количество - ред.) технических средств Железнодорожных войск округа по количеству современных образцов техники составляет 92%", - сообщил Брагин.
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Одним из ключевых новшеств стало внедрение беспилотных универсальных модулей на базе транспортной дрезины ТД-5, которые предназначены для проведения технической разведки, обследования поврежденного участка и подвоза материальных средств.
Он отметил, что с начала спецоперации область применения сил и средств ЖДВ значительно расширилась. "Российские специалисты проводят различные виды работ от восстановления и ремонта железнодорожного пути и мостов, до оборудования батальонных районов обороны и фортификационных сооружений", - добавил генерал-майор.
По его словам, железнодорожные войска МВО принимают активное участие в СВО, выполняя задачи в составе группировки войск "Запад".
Шестого августа отмечается 175 годовщина со дня образования Железнодорожных войск России.
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