Генерал-майор раскрыл технические новинки Железнодорожных войск МВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Парк техники Железнодорожных войск МВО, задействованный в зоне СВО, включает машины, не имеющие аналогов в гражданском секторе.

Оснащенность Железнодорожных войск округа современными образцами техники достигла 92%.

Железнодорожные войска МВО принимают активное участие в СВО, выполняя задачи в составе группировки войск «Запад», и область их применения значительно расширилась.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Техника Железнодорожных войск Московского военного округа (МВО), задействованная в зоне специальной военной операции, включает машины, не имеющие аналогов в гражданском секторе, а оснащенность современными образцами достигла 92%, рассказал РИА Новости начальник управления Железнодорожных войск округа генерал-майор Олег Брагин.

"Парк техники Железнодорожных войск МВО (ЖДВ), задействованный в зоне СВО, включает машины, не имеющие аналогов в гражданском секторе, например, путеукладчики ПБ-3М и ПБ-5, способные в кротчайшие сроки укладывать километры железнодорожного полотна, заменяя разрушенные участки… (количество - ред.) технических средств Железнодорожных войск округа по количеству современных образцов техники составляет 92%", - сообщил Брагин.

Одним из ключевых новшеств стало внедрение беспилотных универсальных модулей на базе транспортной дрезины ТД-5, которые предназначены для проведения технической разведки, обследования поврежденного участка и подвоза материальных средств.

Он отметил, что с начала спецоперации область применения сил и средств ЖДВ значительно расширилась. "Российские специалисты проводят различные виды работ от восстановления и ремонта железнодорожного пути и мостов, до оборудования батальонных районов обороны и фортификационных сооружений", - добавил генерал-майор.

По его словам, железнодорожные войска МВО принимают активное участие в СВО, выполняя задачи в составе группировки войск "Запад".