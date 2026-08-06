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Экипаж танкера сообщил о взрывах в Ормузском проливе - РИА Новости, 06.08.2026
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03:42 06.08.2026 (обновлено: 03:53 06.08.2026)
Экипаж танкера сообщил о взрывах в Ормузском проливе

UTKMO: танкер в Ормузском проливе подал сигнал о взрывах

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкер, проходящий через Ормузский пролив, сообщил о звуках двух взрывов.
  • Экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Танкер, проходящий через Ормузский пролив, отправил сообщение о звуках взрывов, экипаж в безопасности, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях (около 16,7 километров - ред.) к юго-востоку от Кумзара в Омане. Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива", - говорится в сообщении UKMTO.
При этом отмечается, что экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности.
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