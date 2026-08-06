Экипаж танкера сообщил о взрывах в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танкер, проходящий через Ормузский пролив, сообщил о звуках двух взрывов.
- Экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Танкер, проходящий через Ормузский пролив, отправил сообщение о звуках взрывов, экипаж в безопасности, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях (около 16,7 километров - ред.) к юго-востоку от Кумзара в Омане. Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива", - говорится в сообщении UKMTO.
При этом отмечается, что экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности.