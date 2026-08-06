Экипаж танкера сообщил о взрывах в Ормузском проливе

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Танкер, проходящий через Ормузский пролив, отправил сообщение о звуках взрывов, экипаж в безопасности, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

При этом отмечается, что экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности.