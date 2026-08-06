СМИ: минимум десять судов прошли через Ормузский пролив за минувшие сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минимум десять коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа.
- Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минимум десять коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
"По меньшей мере десять коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за последние 24 часа на фоне проходящих переговоров о полном открытии критически важного водного пути", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Отмечается, что несколько грузовых судов направились в Персидский залив, еще три судна - в Оманский залив.
В среду официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе.