Рейтинг@Mail.ru
СМИ: минимум десять судов прошли через Ормузский пролив за минувшие сутки - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 06.08.2026
СМИ: минимум десять судов прошли через Ормузский пролив за минувшие сутки

CNN: в Ормузский пролив за прошедшие сутки прошли минимум десять судов

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минимум десять коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа.
  • Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минимум десять коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
"По меньшей мере десять коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за последние 24 часа на фоне проходящих переговоров о полном открытии критически важного водного пути", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Отмечается, что несколько грузовых судов направились в Персидский залив, еще три судна - в Оманский залив.
В среду официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе.
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Трамп пригрозил Ирану ударом, если Ормузский пролив не будет открыт
Вчера, 06:15
 
В миреОрмузский проливИранПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала