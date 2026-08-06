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Суд в Ереване арестовал экс-гендиректора концерна Царукяна - РИА Новости, 06.08.2026
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00:26 06.08.2026
Суд в Ереване арестовал экс-гендиректора концерна Царукяна

Суд в Ереване арестовал экс-главу концерна "Мульти Груп" Царукяна

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Армения
Сотрудники правоохранительных органов Армения - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Сотрудники правоохранительных органов Армения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Ереване арестовал на два месяца Седрака Арустамяна, бывшего генерального директора концерна «Мульти Груп».
  • Арустамян стал фигурантом уголовного преследования по статьям «Пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах» и «Пособничество в легализации (отмывании) денежных средств».
ЕРЕВАН, 6 авг - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца Седрака Арустамяна, бывшего генерального директора концерна "Мульти Груп", принадлежащего арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщила представитель партии Ивета Тоноян.
Ранее в Следственном комитете Армении сообщили, что в отношении Арустамяна и инициировано уголовное преследование по статьям "Пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах" и "Пособничество в легализации (отмывании) денежных средств".
"Суд в качестве меры пресечения избрал в отношении Арустамяна арест сроком на два месяца", - заявила Тоноян онлайн-изданию Armat media.
Царукян был задержан СК Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Вчера, 16:25
 
ЕреванАрменияГагик ЦарукянПроцветающая АрменияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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