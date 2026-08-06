Суд в Ереване арестовал экс-гендиректора концерна Царукяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Ереване арестовал на два месяца Седрака Арустамяна, бывшего генерального директора концерна «Мульти Груп».
- Арустамян стал фигурантом уголовного преследования по статьям «Пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах» и «Пособничество в легализации (отмывании) денежных средств».
ЕРЕВАН, 6 авг - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца Седрака Арустамяна, бывшего генерального директора концерна "Мульти Груп", принадлежащего арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщила представитель партии Ивета Тоноян.
Ранее в Следственном комитете Армении сообщили, что в отношении Арустамяна и инициировано уголовное преследование по статьям "Пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах" и "Пособничество в легализации (отмывании) денежных средств".
"Суд в качестве меры пресечения избрал в отношении Арустамяна арест сроком на два месяца", - заявила Тоноян онлайн-изданию Armat media.
Царукян был задержан СК Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.