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США завершат конфликт с Ираном в своих интересах, заявил Вэнс - РИА Новости, 06.08.2026
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03:23 06.08.2026 (обновлено: 03:58 06.08.2026)
США завершат конфликт с Ираном в своих интересах, заявил Вэнс

Вэнс: США сделают все, чтобы завершить конфликт с Ираном в своих интересах

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты задействуют все имеющиеся средства, чтобы завершить конфликт с Ираном в своих интересах.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует, и американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты задействуют все имеющиеся средства, чтобы завершить конфликт с Ираном в своих интересах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все еще настроен на заключение мирной сделки с Ираном.
"Я могу с уверенностью сказать, что итог будет благоприятным для Соединенных Штатов Америки. Но мы задействуем все имеющиеся у нас средства, военные, экономические и дипломатические, чтобы эта ситуация завершилась правильно", - сказал Вэнс каналу Fox News.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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