США завершат конфликт с Ираном в своих интересах, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты задействуют все имеющиеся средства, чтобы завершить конфликт с Ираном в своих интересах.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует, и американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты задействуют все имеющиеся средства, чтобы завершить конфликт с Ираном в своих интересах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все еще настроен на заключение мирной сделки с Ираном.
"Я могу с уверенностью сказать, что итог будет благоприятным для Соединенных Штатов Америки. Но мы задействуем все имеющиеся у нас средства, военные, экономические и дипломатические, чтобы эта ситуация завершилась правильно", - сказал Вэнс каналу Fox News.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.