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ICE арестовала 223 украинца со статусом временной защиты в США за полгода - РИА Новости, 06.08.2026
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02:59 06.08.2026
ICE арестовала 223 украинца со статусом временной защиты в США за полгода

РИА Новости: ICE за полгода арестовала 223 украинца со статусом временной защиты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) арестовала 223 гражданина Украины за первые шесть месяцев 2026 финансового года.
  • За тот же период в иммиграционные изоляторы США были оформлены 255 граждан Украины.
  • Граждане Украины заняли одно из самых высоких мест среди всех национальностей по числу арестов, указанных в отчетах ICE за рассматриваемый период.
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) арестовала 223 гражданина Украины, получивших временное разрешение на пребывание в стране и защиту от депортации за первые шесть месяцев 2026 финансового года (с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года), выяснило РИА Новости, изучив отчетные документы ведомства.
При этом, согласно отчетным данным ICE, за тот же период в иммиграционные изоляторы США были оформлены 255 граждан Украины.
Для сравнения, в предыдущие годы число арестов граждан Украины со стороны ICE было ниже: в 2022 финансовом году были зафиксированы 86 арестов, в 2023 году — 199, а в 2024 году — 38. Данные по 2025 финансовому году в опубликованных отчетных документах отсутствуют.
При этом по числу арестов граждане Украины заняли одно из самых высоких мест среди всех национальностей, указанных в отчетах ICE за рассматриваемый период. Больше арестов было зафиксировано только среди граждан Венесуэлы, Гондураса, Гаити и Никарагуа.
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