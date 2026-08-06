ICE арестовала 223 украинца со статусом временной защиты в США за полгода

Краткий пересказ от РИА ИИ Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) арестовала 223 гражданина Украины за первые шесть месяцев 2026 финансового года.

За тот же период в иммиграционные изоляторы США были оформлены 255 граждан Украины.

Граждане Украины заняли одно из самых высоких мест среди всех национальностей по числу арестов, указанных в отчетах ICE за рассматриваемый период.

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) арестовала 223 гражданина Украины, получивших временное разрешение на пребывание в стране и защиту от депортации за первые шесть месяцев 2026 финансового года (с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года), выяснило РИА Новости, изучив отчетные документы ведомства.

При этом, согласно отчетным данным ICE, за тот же период в иммиграционные изоляторы США были оформлены 255 граждан Украины

Для сравнения, в предыдущие годы число арестов граждан Украины со стороны ICE было ниже: в 2022 финансовом году были зафиксированы 86 арестов, в 2023 году — 199, а в 2024 году — 38. Данные по 2025 финансовому году в опубликованных отчетных документах отсутствуют.