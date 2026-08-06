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Из США стали чаще выдворять находящихся под защитой украинцев - РИА Новости, 06.08.2026
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02:48 06.08.2026 (обновлено: 08:09 06.08.2026)
Из США стали чаще выдворять находящихся под защитой украинцев

США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первые шесть месяцев 2026 финансового года США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации, что стало максимальным показателем за последние пять лет.
  • Около 103,7 тысячи граждан Украины на данный момент находятся под временной защитой от депортации в США.
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. В первые шесть месяцев 2026 финансового года (1 октября 2025 года — 31 марта 2026 года) США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации, что стало максимальным показателем за последние пять лет, выяснило РИА Новости, изучив отчетные документы Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).
В предыдущие годы число выдворений граждан Украины с таким статусом было значительно ниже: в 2022 финансовом году ICE зафиксировала 10 случаев, в 2023 году — 41, а в 2024 году — 52, согласно отчетным данным.
Всего, по данным министерства внутренней безопасности США (DHS), около 103,7 тысячи граждан Украины на данный момент находятся под временной защитой от депортации в США, которая предоставляет право на легальное пребывание в стране и получение разрешения на работу.
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