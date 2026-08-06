Из США стали чаще выдворять находящихся под защитой украинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ В первые шесть месяцев 2026 финансового года США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации, что стало максимальным показателем за последние пять лет.

Около 103,7 тысячи граждан Украины на данный момент находятся под временной защитой от депортации в США.

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. В первые шесть месяцев 2026 финансового года (1 октября 2025 года — 31 марта 2026 года) США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации, что стало максимальным показателем за последние пять лет, выяснило РИА Новости, изучив отчетные документы Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

В предыдущие годы число выдворений граждан Украины с таким статусом было значительно ниже: в 2022 финансовом году ICE зафиксировала 10 случаев, в 2023 году — 41, а в 2024 году — 52, согласно отчетным данным.