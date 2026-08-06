Исследование: американцы стали тратить на налоги больше, чем на еду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские домохозяйства направляют на уплату налогов больше средств, чем совокупно тратят на питание, одежду и жилье.
- Общая сумма налогов, уплаченных американцами в 2025 году, достигла 8,192 триллиона долларов, тогда как совокупные расходы на жилье, питание и одежду составили 7,388 триллиона долларов.
- Налоги в США превышали совокупные расходы домохозяйств на еду, одежду и жилье большую часть периода с 2000 по 2025 год.
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Американские домохозяйства теперь направляют на уплату налогов больше средств, чем совокупно тратят на питание, одежду и жилье, говорится в результатах анализа консервативного исследовательского центра Committee to Unleash Prosperity.
Согласно результатам, общая сумма налогов, уплаченных американцами на федеральном, уровне штатов и местном уровне, в 2025 году достигла 8,192 триллиона долларов. Для сравнения, совокупные расходы граждан на жилье, питание и одежду составили 7,388 триллиона долларов.
При этом потребительские расходы американцев включали 3,801 триллиона долларов на жилье и коммунальные услуги, 1,53 триллиона долларов на продукты питания, 1,495 триллиона долларов на рестораны и проживание, а также 562 миллиарда долларов на одежду и обувь, согласно данным из анализа.
По данным исследовательского центра, налоги в США превышали совокупные расходы домохозяйств на еду, одежду и жилье большую часть периода с 2000 по 2025 год. Рекордный разрыв был зафиксирован в 2022 году — 1,17 триллиона долларов, а в 2025 году налоги превысили расходы на базовые потребности на 804 миллиарда долларов.