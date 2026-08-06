В Сочи и Геленджике сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- В аэропорту Геленджика также сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Также ограничения в аэропорту Геленджика, по заявлению ведомства, были сняты.