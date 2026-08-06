Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о 35 наемниках, участвовавших в вторжении в Курскую область - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 06.08.2026
СК рассказал о 35 наемниках, участвовавших в вторжении в Курскую область

В рядах ВСУ при вторжении в Курскую область были наемники из Грузии и США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В рядах украинских боевиков при вторжении в Курскую область были наемники, в том числе из Грузии, США, а также Литвы и Великобритании, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Кроме того, ГСУ и ГВСУ СК России очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран", - сказала она.
Петренко добавила, что в отношении 28 лиц расследование завершено, 7 уголовных дел еще в производстве.
Разрушенное здание на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
ВСУ повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области
07:09
 
В миреКурская областьГрузияСШАСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала