СК рассказал о 35 наемниках, участвовавших в вторжении в Курскую область

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В рядах украинских боевиков при вторжении в Курскую область были наемники, в том числе из Грузии, США, а также Литвы и Великобритании, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Кроме того, ГСУ и ГВСУ СК России очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран", - сказала она.