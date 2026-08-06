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СК зафиксировал особо тяжкие преступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2026
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07:07 06.08.2026
СК зафиксировал особо тяжкие преступления ВСУ в Курской области

СК задокументировал преступления ВСУ в 25 населенных пунктах Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи задокументировали доказательства совершения украинскими боевиками особо тяжких преступлений в 25 населенных пунктах Курской области.
  • Возбуждено 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область, из них 706 дел — о терактах.
  • Более 300 уголовных дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область, уже завершены расследованием.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи задокументировали доказательства того, что украинские боевики совершали особо тяжкие преступление в 25 населенных пунктах Курской области, в том числе в Судже, Русском Поречном, Малой Локне и Казачьей Локне, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Задокументированы преступления украинских боевиков, совершенные в отношении мирных жителей Курска и Суджи, сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других населенных пунктов", - сказала Петренко.
Она добавила, что украинские боевики, ограничивая свободное передвижение гражданского населения, совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства.
Петренко также отметила, что следователи возбудили 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область, из них 706 дел - о терактах. Кроме того, 87,4 тысячи человек признаны потерпевшими.
Вместе с тем завершено расследование более 300 уголовных дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область, заключила представитель СК РФ.
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ПроисшествияКурская областьСуджаРусское ПоречноеСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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