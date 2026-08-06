СК зафиксировал особо тяжкие преступления ВСУ в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи задокументировали доказательства совершения украинскими боевиками особо тяжких преступлений в 25 населенных пунктах Курской области.

Возбуждено 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область, из них 706 дел — о терактах.

Более 300 уголовных дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область, уже завершены расследованием.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи задокументировали доказательства того, что украинские боевики совершали особо тяжкие преступление в 25 населенных пунктах Курской области, в том числе в Судже, Русском Поречном, Малой Локне и Казачьей Локне, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Задокументированы преступления украинских боевиков, совершенные в отношении мирных жителей Курска Суджи , сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других населенных пунктов", - сказала Петренко.

Она добавила, что украинские боевики, ограничивая свободное передвижение гражданского населения, совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства.

Петренко также отметила, что следователи возбудили 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область, из них 706 дел - о терактах. Кроме того, 87,4 тысячи человек признаны потерпевшими.