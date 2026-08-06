СМИ: США рассматривают вариант ускоренного принятия санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские сенаторы рассматривают новый вариант ускоренной процедуры принятия законопроекта о санкциях против России.

Демократы предложили поправку, которая скорректирует формулировки о пошлинах в законопроекте, что может ускорить его принятие.

Палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Американские сенаторы рассматривают новый вариант ускоренной процедуры принятия законопроекта о санкциях против России, предусматривающей голосование по поправке к положениям о пошлинах, сообщает издание Punchbowl.

Ранее газета сообщала, что американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США.

"Демократы сегодня днем пустили по горячей линии предложение, включающее поправку (сенаторов - ред.) Уорнока и (Билла) Кэссиди, которая скорректирует формулировки о пошлинах в законопроекте. Признак того, что договоренность об ускорении окончательного принятия законопроекта может быть близка", - написал в соцсети X журналист издания Эндрю Дезидерио.

Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.

При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.