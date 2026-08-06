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СМИ: США рассматривают вариант ускоренного принятия санкций против России - РИА Новости, 06.08.2026
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03:09 06.08.2026
СМИ: США рассматривают вариант ускоренного принятия санкций против России

Punchbowl: в сенате США обсуждают ускоренное голосование по санкциям против РФ

© AP Photo / Carolyn KasterЗдание Конгресса США в городе Вашингтон
Здание Конгресса США в городе Вашингтон - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Здание Конгресса США в городе Вашингтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские сенаторы рассматривают новый вариант ускоренной процедуры принятия законопроекта о санкциях против России.
  • Демократы предложили поправку, которая скорректирует формулировки о пошлинах в законопроекте, что может ускорить его принятие.
  • Палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Американские сенаторы рассматривают новый вариант ускоренной процедуры принятия законопроекта о санкциях против России, предусматривающей голосование по поправке к положениям о пошлинах, сообщает издание Punchbowl.
Ранее газета сообщала, что американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США.
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"Демократы сегодня днем пустили по горячей линии предложение, включающее поправку (сенаторов - ред.) Уорнока и (Билла) Кэссиди, которая скорректирует формулировки о пошлинах в законопроекте. Признак того, что договоренность об ускорении окончательного принятия законопроекта может быть близка", - написал в соцсети X журналист издания Эндрю Дезидерио.
Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.
При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков.
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