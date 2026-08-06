Роспотребнадзор рассказал, как обжаловать штраф после поездки на самокате

Краткий пересказ от РИА ИИ В случае необоснованного списания денег после завершения аренды самоката потребитель вправе потребовать возврат средств.

Рекомендуется запросить документы, подтверждающие основания начисления суммы, и направить письменную претензию с требованием возврата неправомерно списанных средств.

При отказе исполнителя удовлетворить требования потребителю следует обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пользователь арендованного самоката в случае необоснованного списания денег после завершения поездки, например, за спорный штраф или парковку, вправе потребовать возврат средств, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Если после завершения аренды самоката с банковской карты были списаны денежные средства, с которыми потребитель не согласен, рекомендуется запросить документы и сведения, подтверждающие основания начисления соответствующей суммы; направить письменную претензию с требованием возврата неправомерно списанных средств", - говорится в сообщении.

Так, необоснованное и незаконное списание денежных средств может возникнуть при якобы незавершенной поездке, нарушении парковки либо иных штрафах, или повреждениях, которые не причинялись.