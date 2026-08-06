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Роспотребнадзор рассказал, как обжаловать штраф после поездки на самокате - РИА Новости, 06.08.2026
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02:33 06.08.2026 (обновлено: 02:42 06.08.2026)
Роспотребнадзор рассказал, как обжаловать штраф после поездки на самокате

Роспотребнадзор: арендатор самоката может потребовать возврат денег за штраф

© РИА НовостиСамокат
Самокат - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости
Самокат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В случае необоснованного списания денег после завершения аренды самоката потребитель вправе потребовать возврат средств.
  • Рекомендуется запросить документы, подтверждающие основания начисления суммы, и направить письменную претензию с требованием возврата неправомерно списанных средств.
  • При отказе исполнителя удовлетворить требования потребителю следует обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пользователь арендованного самоката в случае необоснованного списания денег после завершения поездки, например, за спорный штраф или парковку, вправе потребовать возврат средств, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Если после завершения аренды самоката с банковской карты были списаны денежные средства, с которыми потребитель не согласен, рекомендуется запросить документы и сведения, подтверждающие основания начисления соответствующей суммы; направить письменную претензию с требованием возврата неправомерно списанных средств", - говорится в сообщении.
Так, необоснованное и незаконное списание денежных средств может возникнуть при якобы незавершенной поездке, нарушении парковки либо иных штрафах, или повреждениях, которые не причинялись.
В ведомстве пояснили, что также необходимо сохранить переписку, фотографии, маршрут поездки, сведения из мобильного приложения, банковские документы и иные доказательства. При отказе исполнителя удовлетворить законные требования обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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