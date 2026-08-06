В "Алросе" предупредили о рисках дефицита алмазов в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Запасы алмазов у индийских огранщиков сокращаются, что ведет к дефициту на мировом рынке.

«Алроса» прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов в текущем году по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита, поскольку запасы у индийских огранщиков сокращаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Алросы".

"Запасы в индийском ограночном сегменте, которые после окончания пандемии находились на высоком уровне и оказывали давление на цены, сокращаются. Таким образом, баланс спроса и предложения все больше сдвигается в сторону дефицита предложения алмазов", — рассказали в компании.

Мировой алмазный рынок начинает постепенно восстанавливаться, говорили РИА Новости в " Алросе " в начале июня. В этом году компания прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году.