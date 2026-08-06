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В "Алросе" предупредили о рисках дефицита алмазов в мире - РИА Новости, 06.08.2026
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01:58 06.08.2026 (обновлено: 09:13 06.08.2026)
В "Алросе" предупредили о рисках дефицита алмазов в мире

"Алроса": мировой рынок алмазов сдвигается в сторону дефицита

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкРоссыпь ограненных алмазов
Россыпь ограненных алмазов - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Россыпь ограненных алмазов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запасы алмазов у индийских огранщиков сокращаются, что ведет к дефициту на мировом рынке.
  • «Алроса» прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов в текущем году по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита, поскольку запасы у индийских огранщиков сокращаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Алросы".
"Запасы в индийском ограночном сегменте, которые после окончания пандемии находились на высоком уровне и оказывали давление на цены, сокращаются. Таким образом, баланс спроса и предложения все больше сдвигается в сторону дефицита предложения алмазов", — рассказали в компании.
Мировой алмазный рынок начинает постепенно восстанавливаться, говорили РИА Новости в "Алросе" в начале июня. В этом году компания прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году.
А в апреле начальник управления корпоративных финансов "Алросы" рассказал агентству, что запасы алмазов и бриллиантов у огранщиков и продавцов падают на 15-20 миллионов каратов в год, в конце 2026 года на рынке возможен дефицит камней.
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