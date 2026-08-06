В "Алросе" предупредили о рисках дефицита алмазов в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запасы алмазов у индийских огранщиков сокращаются, что ведет к дефициту на мировом рынке.
- «Алроса» прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов в текущем году по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита, поскольку запасы у индийских огранщиков сокращаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Алросы".
"Запасы в индийском ограночном сегменте, которые после окончания пандемии находились на высоком уровне и оказывали давление на цены, сокращаются. Таким образом, баланс спроса и предложения все больше сдвигается в сторону дефицита предложения алмазов", — рассказали в компании.
Мировой алмазный рынок начинает постепенно восстанавливаться, говорили РИА Новости в "Алросе" в начале июня. В этом году компания прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году.
А в апреле начальник управления корпоративных финансов "Алросы" рассказал агентству, что запасы алмазов и бриллиантов у огранщиков и продавцов падают на 15-20 миллионов каратов в год, в конце 2026 года на рынке возможен дефицит камней.