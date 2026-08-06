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Роспотребнадзор дал рекомендации по поводу питания в детсадах - РИА Новости, 06.08.2026
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03:40 06.08.2026
Роспотребнадзор дал рекомендации по поводу питания в детсадах

Роспотребнадзор порекомендовал детсадам подавать рыбу не реже 2 раз в неделю

© Фото : Анастасия Мельникова Рыбное блюдо
Рыбное блюдо - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : Анастасия Мельникова
Рыбное блюдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи.
  • Для воспитанников детских садов рекомендовано включать рыбные блюда, приготовленные запеканием, варкой или на пару, не реже двух раз в неделю, начиная с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал включать в рацион воспитанников детских садов рыбные блюда не реже двух раз в неделю, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, касающиеся подходов к потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи.
"Для самых маленьких – воспитанников детских садов – предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать не реже 2 раз в неделю", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что новые методические рекомендации вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
Рыба на гриле - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
Роспотребнадзор рекомендовал включить рыбу и морепродукты в меню школьников
03:17
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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