Роспотребнадзор дал рекомендации по поводу питания в детсадах

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи.

Для воспитанников детских садов рекомендовано включать рыбные блюда, приготовленные запеканием, варкой или на пару, не реже двух раз в неделю, начиная с 1 сентября 2026 года.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал включать в рацион воспитанников детских садов рыбные блюда не реже двух раз в неделю, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, касающиеся подходов к потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи.

"Для самых маленьких – воспитанников детских садов – предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать не реже 2 раз в неделю", - говорится в сообщении.