Лантратова рассказала о возвращении жителей Курской области с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны РФ и другими федеральными органами власти с 2024 года вернул в Россию с Украины 170 жителей Курской области.

Одной из самых тяжелых гуманитарных проблем стала судьба мирных жителей Курской области, с которыми была потеряна связь после вторжения Украины.

В 2025 году удалось вернуть 107 жителей Курской области, а в текущем году — еще 17.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны РФ и другими федеральными органами власти с 2024 года вернул в Россию с Украины 170 жителей Курской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Федеральный омбудсмен отметила, что с первых дней вторжения Украины Курскую область одной из самых тяжелых гуманитарных проблем стала судьба мирных жителей, с которыми была потеряна связь. Так, для института уполномоченного по правам человека одним из главных направлений работы стало возвращение россиян, которых насильно удерживали на территории Украины.

"Вместе с министерством обороны России, другими федеральными органами власти и всеми, кто участвовал в этой непростой работе, нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. В 2024 году были возвращены 46 человек, в 2025 - 107, в этом году - еще 17", - рассказала Лантратова.