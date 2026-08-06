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Лантратова рассказала о возвращении жителей Курской области с Украины - РИА Новости, 06.08.2026
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Лантратова рассказала о возвращении жителей Курской области с Украины

Лантратова: с 2024 года в Россию вернули 170 жителей Курской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны РФ и другими федеральными органами власти с 2024 года вернул в Россию с Украины 170 жителей Курской области.
  • Одной из самых тяжелых гуманитарных проблем стала судьба мирных жителей Курской области, с которыми была потеряна связь после вторжения Украины.
  • В 2025 году удалось вернуть 107 жителей Курской области, а в текущем году — еще 17.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны РФ и другими федеральными органами власти с 2024 года вернул в Россию с Украины 170 жителей Курской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен отметила, что с первых дней вторжения Украины в Курскую область одной из самых тяжелых гуманитарных проблем стала судьба мирных жителей, с которыми была потеряна связь. Так, для института уполномоченного по правам человека одним из главных направлений работы стало возвращение россиян, которых насильно удерживали на территории Украины.
"Вместе с министерством обороны России, другими федеральными органами власти и всеми, кто участвовал в этой непростой работе, нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. В 2024 году были возвращены 46 человек, в 2025 - 107, в этом году - еще 17", - рассказала Лантратова.
Она напомнила, что 27 июня домой в Россию вернулись пять жителей региона, о судьбе которых долгое время ничего не было известно. Сегодня, по словам омбудсмена, они находятся рядом со своими семьями.
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