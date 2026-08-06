Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 19 пикапов и 2 грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области.
- Уничтоженная техника использовалась для подвоза боеприпасов и проведения ротации личного состава.
КУРСК, 6 авг – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожили 19 пикапов и 2 грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Закат.
"Расчеты БпС батальона несут круглосуточное дежурство на территории Сумской области по выявлению и уничтожению техники, пунктов управления и живой силы противника. Благодаря эффективной работе расчетов за сутки были обнаружены и уничтожены 19 пикапов и 2 грузовых автомобиля ВСУ", - сообщил агентству командир батальона "Севера" с позывным Закат.
Он отметил, что данная техника использовалась для подвоза боеприпасов и проведения ротации личного состава.