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Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 19 пикапов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.08.2026
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Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 19 пикапов ВСУ в Сумской области

РИА Новости: расчеты БПЛА уничтожили 19 пикапов ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 19 пикапов и 2 грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области.
  • Уничтоженная техника использовалась для подвоза боеприпасов и проведения ротации личного состава.
КУРСК, 6 авг – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожили 19 пикапов и 2 грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Закат.
"Расчеты БпС батальона несут круглосуточное дежурство на территории Сумской области по выявлению и уничтожению техники, пунктов управления и живой силы противника. Благодаря эффективной работе расчетов за сутки были обнаружены и уничтожены 19 пикапов и 2 грузовых автомобиля ВСУ", - сообщил агентству командир батальона "Севера" с позывным Закат.
Он отметил, что данная техника использовалась для подвоза боеприпасов и проведения ротации личного состава.
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