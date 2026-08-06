Расчет FPV-дронов за сутки уничтожил два миномета ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожил два миномета ВСУ в Сумской области.

Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.

КУРСК, 6 авг – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожил два миномета ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Гром.

"Ведем круглосуточную работу по уничтожению целей, определенных нам с командного пункта, на территории Сумской области . Всего за сутки нашим расчетом было уничтожено два миномета противника. Своими действиями обеспечиваем продвижение наших штурмовых групп в своей зоне ответственности", – сказал начальник расчета БПЛА.

Гром отметил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.