Краткий пересказ от РИА ИИ При температуре в офисе выше 28 градусов работодатель обязан сократить рабочий день сотрудников.

Оптимальная температура для работников умственного труда в офисах — 23–25 градусов, допустимая — до 28 градусов.

При температуре выше 32,5 градусов продолжительность непрерывной работы не должна превышать 15–20 минут с последующим отдыхом в охлаждаемом помещении.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Работодатель при жаре в офисе обязан сократить рабочий день сотрудников, если температура внутри здания превышает 28 градусов, сообщил РИА Новости главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.

Ранее МЧС сообщило, что в период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса.

"Для работников, занятых преимущественно умственным трудом в офисах, оптимальной считается температура воздуха 23–25 градусов в теплое время года, а допустимая - до 28 градусов. При температуре 28,5 градусов рекомендуется сокращать рабочий день на один час, при 29 градусах - на два часа, а при 30,5 градусах - на четыре часа", - сказал Безюков.

Он уточнил, что при жаре руководству необходимо организовать кондиционирование воздуха, изменить режим работы, предоставить дополнительные перерывы для отдыха или принять другие меры, чтобы снизить воздействие высокой температуры на сотрудников.

По словам технического инспектора, для тех, кто выполняет физическую работу, требования более строгие, особенно если речь идет о труде на открытом воздухе.

"Температуру выше 32,5 градусов рекомендуется рассматривать как условия опасные для здоровья. В этом случае продолжительность непрерывной работы не должна превышать 15–20 минут с последующим отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемом помещении. По возможности наиболее тяжелые работы следует переносить на утренние и вечерние часы", - добавил Безюков.