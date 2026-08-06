ПВО за ночь сбила 605 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за вечер среды и утро четверга уничтожили 605 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими российскими регионами, включая области, края и моря.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за вечер среды и утро четверга уничтожили 605 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 августа текущего года до 8.00 мск 6 августа текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
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