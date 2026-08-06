ПВО за ночь сбила 605 украинских БПЛА

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за вечер среды и утро четверга уничтожили 605 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 августа текущего года до 8.00 мск 6 августа текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.