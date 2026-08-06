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Путин отметил расширение гуманитарного сотрудничества России и Киргизии - РИА Новости, 06.08.2026
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08:29 06.08.2026
Путин отметил расширение гуманитарного сотрудничества России и Киргизии

Путин: Россия и Киргизия строят девять школ для обучения на русском языке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил расширение гуманитарного сотрудничества России и Киргизии.
  • Путин заявил о продолжении строительства девяти школ в Киргизии с обучением на русском языке и кампуса славянского университета в Бишкеке.
  • На повестке дня — открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил расширение гуманитарного сотрудничества России и Киргизии, заявил о продолжении строительства девяти школ в Киргизии для обучения в них на русском языке.
Путин в четверг обратился к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции.
"Россия и Киргизия тесно сотрудничают и в гуманитарной сфере, в образовании, науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодежных кругов. Крепнут связи между гражданами двух стран. Продолжаем строительство в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, а также кампуса славянского университета в Бишкеке", - сказал глава государства в видеообращении к участникам форумов.
Путин отметил, что Россия регулярно направляет учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. Кроме того, глава государства отметил, что на повестке дня открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности.
Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
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