Путин отметил прочную экономическую базу сотрудничества России и Киргизии

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран.

По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.

Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку и внимание к укреплению сотрудничества между странами.

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - РИА Новости. Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства направил приветствие участникам VIII Киргизско-Российского экономического форума и XII Киргизско-Российской межрегиональной конференции.

"Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России Киргизии , бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества", - сказал Путин.

Он добавил, что диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.

Также Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран и за "то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами".