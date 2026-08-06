Путин отметил прочную экономическую базу сотрудничества России и Киргизии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран.
- По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.
- Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку и внимание к укреплению сотрудничества между странами.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - РИА Новости. Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам VIII Киргизско-Российского экономического форума и XII Киргизско-Российской межрегиональной конференции.
Он добавил, что диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.
Также Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран и за "то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами".
Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.