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Путин отметил прочную экономическую базу сотрудничества России и Киргизии - РИА Новости, 06.08.2026
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08:17 06.08.2026
Путин отметил прочную экономическую базу сотрудничества России и Киргизии

Путин: Россия и Киргизия выстроили прочную экономическую базу сотрудничества

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран.
  • По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.
  • Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку и внимание к укреплению сотрудничества между странами.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - РИА Новости. Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам VIII Киргизско-Российского экономического форума и XII Киргизско-Российской межрегиональной конференции.
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"Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества", - сказал Путин.
Он добавил, что диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.
Также Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран и за "то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами".
Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
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ЭкономикаРоссияКиргизияИссык-Куль (озеро)Владимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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